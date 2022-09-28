شكرا لقرائتكم خبر عن هل قلة النوم تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تتسبب قلة النوم في انخفاض التركيز والذاكرة والوظائف المعرفية الأخرى، تؤثر قلة النوم على أعضاء أخرى مختلفة مثل القلب، تظهر العديد من الدراسات أن دورات النوم المضطربة لفترات طويلة قد تزيد من خطر إصابة المرء بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، سنوضح الآثار الضارة المختلفة لفقدان النوم على صحة قلبنا، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

كيف يمكن أن يؤثر النوم على صحة القلب؟

قد تكون قلة النوم أيضًا بسبب اضطرابات النوم غير المعالجة أو غير المشخصة، من المهم أن ترى الطبيب إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم ليلاً، وإليك بعض أمراض القلب والأوعية الدموية التي قد تكون عرضة لها إذا كان لديك دورة نوم غير منتظمة.

1. مرض السكري من النوع 2

السمنة هي أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض السكري، ثبت أن قلة النوم تسبب السمنة بسبب نقص الطاقة وتقليل إفراز الهرمونات المختلفة، بعض هذه الهرمونات تفرز الشعور بالشبع، قلة النوم قد تؤدي أيضًا إلى مقاومة الأنسولين تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم وقد تؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2.





2. النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عند انسداد تدفق الدم إلى القلب فجأة، الحرمان من النوم أو الاستيقاظ فجأة أو اضطرابات أخرى أثناء النوم يمكن أن يسبب احتشاء عضلة القلب.

3. سكتة قلبية

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ فجأة، يؤدي انقطاع الدم إلى تقليل الأكسجين في القلب بشكل كبير مما قد يهدد الحياة، يحدث هذا الانقطاع بسبب جلطات الدم أو اللون الأسود الناجم عن البلاك أو حالات أخرى، قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لأنها قد تحدث أيضًا بسبب ارتفاع ضغط الدم.





4. ارتفاع ضغط الدم

يتأثر ضغط الدم بشكل كبير بدورة نومنا، من المتوقع أن ننام لمدة 7-9 ساعات على الأقل يوميًا، النوم لأقل من 7 ساعات قد يسبب ارتفاع ضغط الدم، عندما ننام ، يتباطأ ضغط الدم لدينا، تؤدي قلة النوم السليم إلى بقاء ضغط الدم مرتفعًا لفترة أطول.





5. فشل القلب

فشل القلب هو حالة قلبية تهدد الحياة وتحدث بسبب نقص الدم الذي يتم ضخه عبر الجسم، هذا النقص في الدم والأكسجين في أجزاء مختلفة من الجسم يؤدي إلى فشل القلب، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من اضطراب شديد في دورات النوم معرضين لخطر ذلك.