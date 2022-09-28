شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد صحية للجريب فروت ..هيقلل الحموضة ويقوى عظامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الجريب فروت هو فاكهة شبه استوائية غنية بالحمضيات ذات نكهة منعشة، بأنه الفاكهة الأكثر انتعاشًا وصحة، ويتنوع المظهر الغذائي للجريب فروت تمامًا ويمكن أن يثري أي شخص بالعناصر الغذائية المتعددة بما في ذلك فيتامين C و B6 والمغنيسيوم والفوسفور وحمض الفوليك وغيرها الكثير، عندما يتم تناولها مع نظام غذائي متوازن، يمكن أن توفر هذه الفاكهة المغذية العديد من الفوائد الصحية بينما تصبح عصا سحرية لرفاهيتك الجيدة ورفاهيتك بشكل عام، وإليك فوائد صحية لا تصدق من الجريب فروت والتي ستشجعك على دمجها في نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

يقلل من مخاطر الحموضة

يحتوي الجريب فروت على مستويات عالية من حامض الستريك وهو قلوي بطبيعته ويعزز الهضم، النارينجين مركب موجود في هذه الفاكهة الحمضية يساعد في المساعدة على الحموضة مع تعزيز الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد في منع الالتهابات البكتيرية ويحمي الصحة من البرد والسعال والإنفلونزا.

التمثيل الغذائي

يمتلك الجريب فروت كميات مناسبة من المركبات النباتية التي لديها القدرة على تقليل مستويات الأنسولين المرتفعة ، ونتيجة لذلك ، يؤيد فقدان الوزن، المتحمسون المتنوعون للصحة يصفون الجريب فروت بأنه حارق كبير للدهون علاوة على ذلك ، يحتوي على مستويات منخفضة للغاية من النشا مما يجعله إضافة جيدة للنظام الغذائي لمرضى السكري، يحتوي الجريب فروت أيضًا على نسبة عالية من الألياف التي يمكن أن تحد من الرغبة الشديدة لديك بينما تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة ، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد.

زيادة الحيوية

يُعد مركب يسمى Nootkatone الموجود في الجريب فروت جسمك لمحاربة التعب والخمول اليومي مع الحفاظ على شعورك بالشبع والامتلاء، بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجود نسبة عالية من الماء في هذه الفاكهة المذهلة يساعد في الحفاظ على البشرة صحية ونضرة مع ترويض الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس.

تقوية العظام

يحتوي الجريب فروت على كميات كبيرة من الكالسيوم الذي يساهم في تحسين صحة العظام، الاستهلاك المنتظم لهذه الفاكهة يمنع هشاشة العظام ، ويقلل من تأثير الشيخوخة على صحة العظام ، ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويدافع عن الجسم من نقص المغذيات الدقيقة علاوة على ذلك ، فإن النسب الكبيرة من مضادات الأكسدة المتوفرة في الجريب فروت تساعد في تقليل الدهون الثلاثية وتكاثر الصحة العامة والرفاهية.