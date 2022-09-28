شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: السباحة فى الماء البارد تساعد فى التخلص من دهون الجسم الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعرضك الإفراط في تناول الدهون لخطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وحتى السرطان، وإذا كنت تكافح للتخلص من دهون الجسم "السيئة" ، فحاول الغطس في الماء البارد.

اقترحت مراجعة علمية رئيسية، نُشرت في المجلة الدولية للصحة القطبية التي تمت مراجعتها من قبل النظراء وفقا لموقع " healthsite"، أن السباحة في الماء البارد قد يساعد في تقليل دهون الجسم "السيئة '' لدى الرجال وكذلك تقليل مخاطر الاضطرابات المصاحبة مثل مرض السكري.

استنادًا إلى تحليلات 104 دراسة، يعتقد المؤلفون أن السباحة في الماء البارد قد يكون لها أيضًا آثار مفيدة على الدهون "الجيدة"، حيث تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي الحماية من السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الفوائد المحتملة للاستحمام بالماء البارد

اقترحت المراجعة تأثيرًا إيجابيًا للسباحة في الماء البارد على الأنسجة الدهنية البنية (BAT) ، وهو نوع من دهون الجسم "الجيدة" التي تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم عن طريق حرق السعرات الحرارية، من ناحية أخرى ، تخزن الدهون البيضاء "السيئة" الطاقة.

كما اقترح المؤلفون ، ومن بينهم باحثون من UiT The Arctic University of Norway ومستشفى جامعة شمال النرويج ، أن التعرض للماء البارد يزيد من إنتاج بروتين adiponectin ، مما يساعد على الحماية من مقاومة الأنسولين ومرض السكري وأمراض أخرى.

وجدت المراجعة أيضًا أن السباحة في الماء البارد خلال فصل الشتاء مرتبطة بزيادة حساسية الأنسولين وانخفاض تركيزات الأنسولين.

الآثار الجانبية للاستحمام بالماء البارد

على الرغم من أن الاستحمام بالماء البارد أصبح شائعًا بشكل متزايد كهواية ، إلا أن فوائده الصحية لا تزال غير واضحة، بينما يشير عدد متزايد من الدراسات إلى أن الغمر في الماء البارد قد يكون له بعض الآثار الصحية المفيدة ، فإن معظم هذه الدراسات تضمنت أعدادًا صغيرة من المشاركين أو أجريت على جنس واحد. ومن ثم ، من الصعب تقييم ما إذا كان الاستحمام بالماء البارد مفيد بالفعل للصحة أم لا ، كما ذكر مؤلفو المراجعة.

شدد المؤلفون على الحاجة إلى مزيد من الدراسات الحاسمة للتحقق من صحة الفوائد الصحية التي يُزعم أنها مرتبطة بالتعرض المنتظم للماء البارد.

يدعي المدافعون عن الغمر المنتظم في الماء البارد أن هذا النشاط يمكن أن يعزز فقدان الوزن، ويحسن الصحة العقلية، ويزيد الرغبة الجنسية، إلى جانب العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

تعد السباحة في الماء البارد خلال فصل الشتاء أحد الأشكال العديدة للغطس في الماء البارد التي تزداد شعبيتها في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك ، حذر الخبراء من المخاطر الصحية المرتبطة بالغطس في الماء الجليدي مثل انخفاض درجة حرارة الجسم (وهي حالة تحدث عندما يفقد الجسم الحرارة بشكل أسرع مما يمكن أن ينتج الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض خطير في درجة حرارة الجسم)، وكذلك مشاكل القلب والرئة المرتبطة بالصدمة من درجات الحرارة شديدة البرودة.