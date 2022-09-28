شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك عنده سمنة مفرطة.. اعرفى إزاى تساعديه لإنقاص وزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مع تقدم الأطفال في العمر ، تزداد السمنة سوءًا، غالبية الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن نتيجة لعادات الأكل السيئة والتمارين الرياضية غير الكافية، يمكن أن يؤدي عدم التدخل إلى جعل طفلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، وفى السطور القادمة سنوضح التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عند الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

تغييرات في نمط الحياة للمساعدة في التغلب على السمنة لدى الأطفال:النظام الغذائى:

قم بشراء وإعداد وتقديم الأطعمة التي تريد أن يستهلكها طفلك، امنحه حرية تقرير مقدار ونوع هذه الوجبات التي يتناولونها.

قم بتضمين الأطعمة المفضلة لطفلك في الوجبة العائلية.

كن قدوة للآخرين، تأكد من أن ابنك الصغير يراقب أنك تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا.

أشرك الأطفال في الإعداد الأساسي للوجبات ، مثل تقطيع السلطة.

حتى لو تلقيت استجابة سلبية في البداية ، استمر في تقديم الأطعمة الصحية.

ساعد طفلك على تحديد موعد تناول الطعام.

اسمح لطفلك الصغير برؤيتك تمارس الرياضة أيضًا.

شجع على اللعب في الهواء الطلق .

ساعد طفلك في تحقيق التوازن بين الأنشطة الممتعة والرياضات الفردية مثل السباحة والرقص.

ابحث عن نشاط ممتع لطفلك يسهل الوصول إليه واقتصاديًا ومناسب لأعماره ومستوى مهارته، استفسر عن الخيارات مع معلم التربية البدنية لطفلك

كن مشجعًا وداعمًا، يعاني بعض الأطفال من الإحراج وعدم الارتياح بسبب مظهرهم الجسدي أو جاذبيتهم.

تغيير نمط الحياة

قلل من الأنشطة الخاملة بما في ذلك مشاهدة التلفزيون ومشاهدة مقاطع الفيديو واستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة وممارسة الألعاب على الشاشات الشخصية.

بالنسبة للأطفال من سن الخامسة فما فوق ، يجب ألا تستمر هذه الأنشطة أكثر من ساعتين كل يوم ؛ بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وخمس سنوات ، يجب ألا يستمروا أكثر من ساعة واحدة في اليوم.

تجنب مشاهدة التلفاز وتناول الطعام، في الختام ، إن غرس أسلوب حياة أفضل لطفلك هو جهد جماعي، من المهم أن تظل متحمسًا ولا تستسلم.