شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية تعنى أن جسمك بحاجة للمشى أبرزها الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الحركة بركة".. هذا ما أكدته العديد من الدراسات والأطباء أيضا، ولذا فالجسم يحتاج إلى المشي والحركة والنشاط بشكل يومي، والهدف هو زيادة قدرته علي القيام بأنشطته المختلفة، ووظائفه.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أبرز وأهم العلامات التي تدل علي حاجة الجسم للمشي والحركة، ومنها:

-الاصابة بالإمساكممارسة الحركة والمشي من العوامل التي تساهم بشكل كبير في تحسن حركة المعدة والأمعاء، ولذا فممارسة هذا النشاط يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالإمساك، ويحسن وظائف القولون، والتخلص من ألم البطن، ولذا عليك ممارسة الحركة والمشي لتحسين صحة الجهاز الهضمي. -تحسين ألم المفاصلفي حالة عدم الحركة والمشي، قد يزداد فرص الإصابة والتعرض لألم المفاصل وقد يصل الأم لعدم القدرة علي تحريكها، ولذا قد يكون المشي في بعض الأحيان علاج جيد لشاكل ألم المفاصل. -الحالة المزاجية السيئةالحالة النفسية السيئة تزيد من فرص الإصابة بالإكتئاب والمشاكل الصحية، ولذا فالحركة والمشي تعد من العوامل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية السيئة. -علاج لزيادة الوزنبالفعل القيام بالنشاط والمشي والحركة تعد من العوامل التي تزيد من فرص الحفاظ علي صحتك ووزنك، وتقلل فرص إصابتك بزيادة الوزن، فيساعد المشي والحركة باستمرار على حرق الدهون والسعرات الحرارية والحصول علي جسم مشدود.