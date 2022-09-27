مشروبات عليك تناولها على معدة فارغة وأخرى توقفي عنها حالاً!

بيروت - نادين محمد - تعد القهوة واحدة من أسوأ المشروبات التي يمكن تناولها على معدة فارغة، فهناك القليل من المشروبات التي لا يمكن تناولها وبعض المشروبات التي تحمل العديد من الفوائد الصحية لجسمك في الصباح.

إليك مشروبات لا يجب تناولها على معدة فارغة:

1. القهوة

الكافيين أول شيء في الصباح يمكن أن يضر بطانة المعدة ويسبب عسر الهضم والحموضة المعوية. أيضًا، على عكس ما يعتقده معظم الناس، يمكن للقهوة أن تفسد دورتك اليومية وتجعلك تشعرين بالنعاس في الصباح.

يمكن للقهوة في الصباح أيضًا أن تزيد من مستوى القلق والتوتر لديك وتجعلك تشعرين بتقلب المزاج.

2. المشروبات السكرية

من المؤكد أن الكريمة المخفوقة ورقائق الشوكولاتة وشراب الشوكولاتة في الصباح لا تفيد جسمك، ناهيك عن كميات السكر والسعرات الحرارية التي يتم ضخها في الجسم على معدة فارغة والتي ستسبب لك الشعور بالخمول وانخفاض مستوى السكر في الدم.



3. العصائر المعبأة مسبقاً

عندما يتعلق الأمر بالعصائر المعبأة مسبقًا، يبدو الأمر خادعًا حقًا. تحتوي هذه العصائر على سعرات حرارية مرتفعة، فعلى الرغم من أن تحضير العصائر في المنزل يعد خيارًا صحيًا، ويمكن أن يبقيك ممتلئة لفترة طويلة، إلا أنه لا يزال مليئًا بالسعرات الحرارية وعندما يتعلق الأمر بالفواكه، فمن الأفضل تناولها بدلاً من عصرها.

بجانب المشروبات السابقة إليك مشروبات يفضل تناولها في الصباح وهي كالتالي:

1. ماء الليمون الدافئ

ماء الليمون الدافئ مدهش لصحتك، خاصة على معدة فارغة. يحفز العصارات الهضمية ويقوي جهاز المناعة ويعالج رائحة الفم الكريهة والحفاظ على رطوبة الجسم لفترة أطول؛ نظرًا لقدرته على بدء عملية التمثيل الغذائي

2. الشاي الأخضر

هل تريدين شيئًا للتخلص من السموم في نظامك الغذائي أفضل من تناول كوب من الشاي الأخضر! فهو مليء بمضادات الأكسدة ومركبات حرق الدهون.



3. شاي الماتشا

شاي الماتشا غني بمضادات الأكسدة ومليء بالمركبات الصديقة للأيض، وهو طريقة أخرى لبدء يومك فهو يساعد على زيادة التأمل والتركيز بشكل أفضل بسبب محتواه العالي من الكافيين، ويعد شاي الماتشا من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها على معدة فارغة في الصباح.

المصدر : موقع curejoy

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