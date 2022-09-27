8 فوائد صحية لتناول الشمر

بيروت - نادين محمد - الشمر غني بفيتامين سي وفيتامين أ والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والألياف الغذائية. وتشمل الفوائد الصحية للشمر الوقاية من فقر الدم وتقوية المناعة وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ويعد الشمر مفيداً أيضاً للبشرة والعينين. إليك أهم فوائد الشمر.

1-يمنع الشمر من خطر الإصابة بفقر الدم:

الشمر غني جداً بمكونات الحديد والهيستيدين، وهو مفيد جداً في علاج فقر الدم. نظراً لأن الحديد هو المكون الرئيسي للهيموجلوبين، فإن الهيستدين يعزز تكوين الهيموجلوبين، ويساعد أيضاً في تطوير أجزاء مختلفة من الدم.

2-يحسن الشمر صحة الجهاز الهضمي:

أثبتت دراسات مختلفة أن تناول الشمر بشكل منتظم يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي، ويمكنه أيضاً منع أنواع مختلفة من المشاكل المتعلقة بالمعدة، مثل الإمساك والانتفاخ والتشنج وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي. بجانب هذا الشمر يحتوي أيضاً على كمية عالية من مضادات الأكسدة، وهو مفيد جداً لمنع الجذور الحرة وحماية الجهاز الهضمي من الأضرار التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والأمراض الأخرى التي تسببها الجذور الحرة.

3-يزيل الشمر انتفاخات البطن:

يحظى الشمر بشعبية كبيرة باعتباره مضاداً للانتفاخ، ويمكن استخدام مستخلص الشمر من قبل الجميع، من الأطفال حديثي الولادة إلى كبار السن؛ للتخلص من الغازات الزائدة من المعدة. عادة ما يتم استخدامه كجزء من الأدوية؛ لتقليل مؤشرات عسر الهضم غير التقرحي.

4-يحسن الشمر صحة الجهاز التنفسي:

نظراً للكمية العالية من الخصائص المضادة للبكتيريا والفيروسات الموجودة في الشمر، فهي مفيدة جداً لصحة الجهاز التنفسي.

أثبتت دراسات مختلفة أن تناول الشمر بشكل منتظم يمكن أن يقلل من تكوين البلغم والمخاط في الجهاز التنفسي، كما أنه يساعد على منع العدوى البكتيرية والفيروسية في الجهاز التنفسي.

5-الشمر يعزز تكبير الثدي:

يساعد محتوى الفلافونويد الموجود في بذور الشمر على زيادة مستوى هرمون الأستروجين، وبالتالي فهو يعمل كمنشط. تساعد بذور الشمر على نمو حجم الصدر؛ حيث تساعد في تكوين خلايا وأنسجة جديدة في الثدي.

6-الشمر يقوي جهاز المناعة:

الكمية العالية من فيتامين سي وفيتامين أ الموجودة في الشمر مفيدة جداً لجهاز المناعة لدينا. أثبتت الدراسات أن تناول الشمر بشكل منتظم يمكن أن يحسن مناعتنا، ويمنع أنواعاً مختلفة من الأمراض الشائعة مثل البرد والسعال والإنفلونزا وما إلى ذلك.

7-يقلل الشمر من ضغط الدم:

نظراً لوجود محتوى البوتاسيوم في الشمر، فهو مفيد جداً في خفض ضغط الدم والوقاية من أنواع مختلفة من المشاكل المتعلقة بضغط الدم، مثل ارتفاع ضغط الدم. يعمل البوتاسيوم كعنصر موسع للأوعية الدموية، مما يعني أنه يساعد على تقليل إجهاد الأوعية الدموية وتوفير مرور سلس للدم عبر الشرايين، وبالتالي تقليل الضغط من نظام القلب والأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

8-يحسن الشمر صحة القلب والأوعية الدموية:

نظراً لاحتوائه على كمية عالية من الألياف الغذائية الموجودة في الشمر، فإن استهلاك الشمر بشكل منتظم مفيد جداً لصحة القلب والأوعية الدموية؛ لأنه يساعد على تقليل مستوى الكوليسترول السيء في الجسم، مثل الكوليسترول الضار وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم.

المصدر : موقع stylecraze

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