شكرا لقرائتكم خبر عن قلة النوم والأرق يتسببان فى شعورك بألم مضاعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "إكسبريس" دراسة توضح أن الحرمان من النوم قد يؤدي إلي تفاقم الألم، حيث شرح علماء أمريكيون خلال دراستهم، لمجموعة من الاأشخاص الذين يشعرون بألم قبل وبعد ليلة من الحرمان من النوم، وأكتشف حدوث تغيرات في أجزاء بالمخ مرتبطة بالإحساس بالألم، والسبب في هذا الحرمان من النوم.

وأوضح العلماء، أن ضعف الذاكرة وارتفاع فرص الإصابة بمرض السكري تعد من عواقب الحرمان من النوم، وهذا بالإضافة إلي تفاقم القدرة علي تحمل الألم.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Neuroscience، أكتشف خلالها العلماء من جامعة كاليفورنيا ببيركلي، أن منطقة في المخ مرتبطة بالشعور بالألم كانت شديدة النشاط، في حين وقع تخدير المناطق المتصلة بتسكين الآلام، أثناء التجارب، ولكن عند التعرض لحرمان النوم تنشط يزداد شعورك بالألم.

وأوضح البروفيسور ماثيو ووكر، مؤلف الكتاب الشهير لماذا ننام، وزميله آدم كراوس، في كيفية تفاعل 24 شابا مع الألم عندما ينامون نوما صحيا مقابل نوم غير صحي، وكانت بداية التجربة أنهم قاموا بتطبيق الحرارة على أرجل المشاركين بعد نوم جيد، أثناء فحص أدمغتهم باستخدام جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، ثم اختبر العلماء رد فعلهم للألم بعد ليلة بلا نوم، ما جعلهم أكثر حساسية للشعور بالألم، والسبب أن المنطقة في المخ التي تقيم الألم وتهيئ الجسم للتفاعل مع الألم كانت أقل نشاطا.