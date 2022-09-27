شكرا لقرائتكم خبر عن "الفرسان الثلاثة" للجهاز المناعي.. الثوم والزنجبيل والبصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق على الثوم والزنجبيل والبصل "الفرسان الثلاثة" لتعزيز وظيفة المناعة، ويمكن تضمينها في نظامنا الغذائي اليومي أو تطبيقهم لتخفيف أعراض الأمراض المختلفة بفائدة كبيرة، وفقًا لما نشره موقع motherearthliving

الثوم

وتتمثل إحدى طرق استخدام الثوم في تقطيع فص أو فصين من الثوم ووضعهما في ملعقة ووضعهما في اتجاه مؤخرة اللسان وابتلاعهما و تناول الثوم بهذه الطريقة يقلل من الرائحة التي تثير قلق الكثير من الناس، يمكن أيضًا تقطيع الثوم وإلقائه في ماء مالح أو حساء، أو سوتيه مع البصل وإدراجها في أطباق مختلفة، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، يمكن أن يساعد الثوم في خفض نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، ويمكن استخدامه أيضًا كتحميلة للتخفيف من حدة البواسير أو إزالة عدوى الخميرة.

الزنجبيل

يمكن تضمين الزنجبيل في الحساء أو اليخنة أو البطاطس المقلية أو تحضيره في الشاي، وأولئك الذين لا يحبون طعم الزنجبيل أو ليسوا معتادين على الطهي به قد يفضلون الأشكال المتبلورة أو المخللة، و يتسبب الزنجبيل في التعرق و"حرق" البكتيريا أو الفيروسات.

البصل

يمكن استخدام البصل في علاج السعال التقليدي: ينضج شرائح البصل في الماء مع العسل حتى تصبح طرية ، وتناولها كل أربع ساعات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن وضع عبوات البصل على الصدر يمكن أن يخفف من التهاب الشعب الهوائية أو احتقان الصدر الآخر. وضعهم على لدغات الحشرات يسحب التورم ويقلل من الألم، وتشمل فوائد البصل خفض ضغط الدم والكوليسترول وانخفاض البلغم والتهاب الأنف والحنجرة.