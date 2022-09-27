مخاطر صحية للإفراط في تناول فيتامين سي تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - مخاطر صحية عديدة عند الإفراط في تناول فيتامين سي أبرزها زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى. تشير بعض الدراسات إلى أولئك الذين تناولوا أكثر من 1000 مجم من فيتامين سي يومياً أظهروا خطراً أعلى بنسبة 41٪ للإصابة بحصوات الكلى مقارنة بمن تناولوا أقل من 90 مجم يوميًا. اليكم أبرز مخاطر الافراط في تناول فيتامين سي:

زيادة نسبة الحديد

ارتبط تناول الكثير من فيتامين سي بمنع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من فيتامين سي إلى تعزيز امتصاص الحديد لدى الأشخاص الذين لديهم بالفعل مخزون عالٍ من الحديد .

الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يشتهر فيتامين سي بخصائصه المضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض وتتسبب الجرعات العالية من مكملات فيتامين سي في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأفراد الذين يعانون بالفعل من حالات صحية أساسية أخرى.

تناول أكثر من 300 ملغ يومياً من مكملات فيتامين سي كان مرتبطاً بأمراض القلب والأوعية الدموية بين النساء المصابات بداء السكري بعد انقطاع الطمث.

التداخل مع أدوية مميعات الدم واختبارات الدم

وفقاً لبعض الأبحاث، قد يتفاعل فيتامين سي بشكل عكسي مع بعض الأدوية. قد تمنع مكملات فيتامين سي ذات الجرعات العالية من عمل مميعات الدم أو مضادات التخثر، مما يستلزم زيادة جرعة الدواء ليظل فعالاً ولا يزال الخبراء يوصون بأن الأفراد الذين يتناولون مخففات الدم لا يتناولون أكثر من جرام من فيتامين سي يومياً وأن تتم مراقبة آلية تخثر الدم لديهم بانتظام.

قد يتداخل فيتامين سي الزائد أيضاً مع قراءة بعض الاختبارات المعملية وإعطاء نتائج غير صحيحة، وقد يؤدي أيضاً إلى تشويه اختبارات السكر في الدم. إذا كان من المقرر إجراء أي فحوصات طبية، فأخبري طبيبك عن مكملات الفيتامينات التي تتناولينها.

الكمية الموصى بها من فيتامين سي

إذن ما مقدار فيتامين سي الذي يمكنك تناوله بأمان؟ الجرعة الموصى بتناولها للذكور البالغين هي 90 مجم في اليوم، بينما المستوى المقترح للإناث البالغات هو 75 مجم. ومع ذلك، إذا كانت المرأة حاملاً، فستحتاج إلى 85 مجم يومياً، وإذا كانت ترضع، فإن الجرعة ترتفع إلى 120 مجم يومياً. قد تحتاج النساء الحوامل والمرضعات والمدخنات وضحايا الحروق والذين يتعافون من الجراحة إلى مزيد من فيتامين سي على النحو الذي يحدده الطبيب.

ويصل الحد الأقصى من فيتامين سي الذي يمكن تناوله يومياً إلى 2000 مجم (2 جم) وذلك دون أي آثار ضارة على صحتك.

المصدر : موقع curejoy

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