شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. قد يؤدي نقص البروتين إلى مشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروتين هو جزيء يحدث بشكل طبيعي، ويتكون من بقايا الأحماض الأمينية المتصلة بواسطة روابط الببتيد، تحتوي جميع الكائنات الحية على البروتينات، وهي اللبنات الأساسية للعديد من المواد الحيوية الحيوية مثل الإنزيمات والهرمونات والأجسام المضادة.

عندما لا تأكل كمية كافية من البروتين وفقا لموقع " thehealthsite "، يمكن أن يؤدي ذلك إلى العديد من الأمراض، فيما يلي المشاكل التي يمكن أن تحدث بسبب نقص البروتين.

الكبد الدهنى

وجدت العديد من الدراسات أن الكبد الدهني يمكن أن يؤدي إلى الكبد الدهني، الكبد الدهني، المعروف أيضًا باسم التنكس الدهني الكبدي، يحدث عندما تتراكم الدهون في الكبد، من الطبيعي وجود كمية قليلة من الدهون في الكبد ، لكن الإفراط في تناولها قد يسبب مشاكل صحية.

الالتهابات

تعد العدوى من أكثر المشاكل شيوعًا التي تحدث بسبب نقص البروتين، وجدت دراسة نشرت في مجلة الأمراض المعدية أن الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا يحتوي على 2 % فقط من البروتين أدى إلى إصابة شديدة، بعبارة أخرى ، قد يؤدي تناول القليل جدًا من البروتين إلى إضعاف قدرة الجسم على مقاومة العدوى ويؤدي إلى مشاكل.

الكسور

من أهم وظائف البروتين أنه يساعد في الحفاظ على قوة وكثافة العظام، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض البروتين إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

مشاكل الجلد والشعر

هل تعلم أن نقص البروتين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل الجلد والشعر؟ أظهرت الدراسات أن نقص البروتين يمكن أن يؤدي إلى قشور واحمرار وبقع من الجلد المصبوغ، قد تؤدي بعض الأعراض الشائعة لنقص البروتين أيضًا إلى ترقق الشعر وتساقطه وهشاشة الأظافر.