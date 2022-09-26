شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على أسنانك وابتعد عن عوامل تجعلها حساسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل هناك بعض العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بجعل الأسنان أكثر حساسة؟.. نعم هذا ما أشارت أليه التقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس".

وأوضح التقرير، أن الشعور بالإجهاد إلى النوع الخاطئ من معجون الأسنان، تعد من الأمور المسببة للإصابة بحساسية الأسنان، وخلال التقرير التالي سنتعرف علي أبرز وأهم الأسباب المؤدية للإصابة بحساسية الأسنان.

فمن ضمن أعراض الإصابة بحساسية الأسنان، هي الشعور بوخز قصير الأمد عند قضم الآيس كريم أو تعاني من مستويات لا تطاق من الألم عند تناول طعام وشراب عادي، فإن الأسنان الحساسة يمكن أن تجعل حياتك اليومية غير مريحة، ويشعرون بعد الراحة من خلال الأطعمة الساخنة أو الباردة أو الحلويات.





أسباب الإصابة بحساسية الأسنانوقدم التقرير، أبرز وأهم الأسباب المؤدية للإصابة بحساسية الأسنان، ومنها:

- تناول أطعمة الحمضية أو الحلويات، تعرضك لتآكل المينا.

- إذا كنت تبدأ يومك بمشروب الماء الساخن والليمون، فهذا المشروب يؤدي لارتفاع مستوى الحمض إلى تدهور مينا أسنانك.

- نوع خاطئ من معجون الأسنان، فبعض معاجين الأسنان قد تسبب الألم، لأنها تزيد من تأكل المينا.

- نقص الفيتامينات، كالكالسيوم وفيتامين d، وفيتامين B12 جميعها فيتامينات تعرضك عند نقصها للإصابة بحساسية الأسنان.

-الإصابة بضغط عصبي يزيد من فرص إصابتك بحساسية الأسنان، فالتوتر قد يكون السبب الرئيسي لأسنانك الحساسة.