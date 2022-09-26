شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للحفاظ على صحة الرئتين وتقويتها لمحاربة التلوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن التطورات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة جعلت الحياة أسهل لنا جميعًا، فقد كان لها أيضًا تأثير كارثي على البيئة، أصبح تلوث الهواء من أكبر مشاكل عصرنا، يمكن للجسيمات الدقيقة الملوثة للهواء أن تخترق مجرى الدم بسهولة وتؤثر سلبًا على صحتك العامة ، وخاصة رئتيك، وفقًا للبيانات التي جمعتها منظمة الصحة العالمية (WHO)، كان تلوث الهواء المحيط سببًا في وفاة 4.2 مليون شخص في عام 2016 ويقدر أنه أدى إلى حوالي 16 في المائة من جميع وفيات سرطان الرئة، وإليك بعض النصائح للحفاظ على صحة الرئتين ، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

نصائح للحفاظ على صحة الرئتين وتقويتها لمحاربة التلوث لا تمارس الرياضة في الهواء الطلق

عندما تكون مستويات التلوث مرتفعة ، تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، يمكن أن يؤدي المشي أو الركض أو أي أنشطة شاقة أخرى قد تزيد من معدل التنفس إلى استنشاق الجزيئات الضارة الموجودة في الهواء.

شرب كمية كافية من الماء

يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء في طرد السموم من جسمك، يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا للبقاء رطبًا .

الحفاظ على نظام غذائي صحي

تتمثل إحدى أفضل الطرق لمقاومة الآثار الضارة لتلوث الهواء في تعزيز مناعتك ضد العدوى ، من الضروري الحفاظ على نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية الحيوية مثل الفيتامينات C و E. تأكد من أن نظامك الغذائي مليء بالعناصر الغذائية للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي.

الإقلاع عن التدخين

تحتاج إلى الإقلاع عن التدخين الآن ، خاصة إذا كنت تعيش في مدينة ملوثة، ليس هناك ما يضر رئتيك أكثر من تدخين السجائر، يمكن أن تتسبب المواد الكيميائية الضارة في السجائر التي تتراكم مع الجزيئات الضارة في الهواء في إلحاق أضرار جسيمة برئتيك.

احصل على جهاز لتنقية الهواء

يمكن أيضًا أن يكون الهواء داخل منزلك ملوثًا ، وأحيانًا أكثر من الهواء بالخارج لهذا السبب ، يعد الاستثمار في جهاز تنقية الهواء اختيارًا ذكيًا، تأكد من الحفاظ على جهاز تنقية الهواء الخاص بك نظيفًا واستبدال المرشح بشكل متكرر.

تدرب على تمارين التنفس

يمكن أن تكون ممارسة تمارين التنفس كل يوم مفيدة في تحسين وظائف الرئة، تتضمن بعض هذه التمارين التنفس من البطن والتنفس بالشفاه.