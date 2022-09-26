شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض قلب.. خلى فطارك شوفان هيخفض الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مريض قلب، فمن المهم للغاية أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، يجب أن يساعد كل عنصر غذائي يدخل جسمك في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وأحد هذه العناصر الغذائية هو الشوفان، لقد سمعنا جميعًا عن كون الشوفان خيارًا رائعًا لوجبة الإفطار لإنقاص الوزن، ولكنه يعمل أيضًا كالسحر في الحفاظ على صحة القلب، وتعد إضافة الشوفان إلى نظامك الغذائي طريقة لذيذة للاقتراب من هذا الهدف الصحي، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

الشوفان للقلب

قال الدكتور كيران روكاديكار، استشاري السمنة: "الشوفان غذاء غني بالمغذيات ويرتبط بانخفاض نسبة الكوليسترول في الدم عند تناوله بانتظام".

إليكم سبب كون الشوفان مفيد للقلب: 1. يساعد في خفض نسبة الكوليسترول

الكوليسترول ضروري لبناء الخلايا السليمة في أجسامنا ولكن زيادة مستوياته تؤدي إلى ترسبات دهنية في الأوعية الدموية مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وبالتالي ، فإن انخفاض الكوليسترول ضروري لصحة القلب ، وهنا يأتي دور الشوفان.

يعتبر Oat β-glucan (OBG) ، وهو الألياف الرئيسية القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان ، العنصر النشط الرئيسي المسؤول عن تأثير خفض الكوليسترول .

2. غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها القلب

الشوفان هو مصدر قوة من العناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على قلبنا على قيد الحياة ، ويشرح الدكتور روكاديكار القيمة الغذائية للشوفان ، وهي: كل 100 جرام من الشوفان النيء ستوفر 390 سعرة حرارية و 66 جرامًا من الكربوهيدرات و 11.5 جرامًا من الألياف الغذائية و 17 جرامًا من البروتينات و7 جرامًا من الدهون، يحتوي على كميات جيدة من فيتامين ب 1 ، ب 5 ، وبعض المعادن مثل الحديد، والمغنيسيوم، والمنجنيز، والفوسفور، وما إلى ذلك، وهي المعادن الأساسية اللازمة للحفاظ على صحة القلب.

3. يعزز فقدان الوزن ويحمي القلب

ترتبط عادات الأكل غير الصحية وارتفاع الكوليسترول وزيادة الوزن ببعضها البعض وتؤثر بشكل مباشر على القلب بطريقة سلبية للغاية، من المهم جدًا أن يتناول مريض القلب أطعمة خفيفة وصحية وأن يحافظ على وزنه تحت السيطرة، يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف يجعله مثاليًا لفقدان الوزن عن طريق إبقائنا ممتلئين لفترات أطول من الوقت.