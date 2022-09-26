شكرا لقرائتكم خبر عن هل مرض السكر يؤثر على عمر الشخص؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع “ إكسبريس” تقرير يوضح مدي تأثير الأمراض علي جسم الإنسان، وكيف يتأثر الشخص بهذه الأمراض وما هي المضاعفات المترتبة عليه في حالة عدم التعرف أكثر علي المرض.

فتسلط أحدث النتائج الضوء على أهمية زيادة وعي الشخص المصاب بأي مرض حول خطورته وطرق تجنب الإصابة بأي مضاعفات صحية مرتبطة به، و ليس فقط بزيادة مخاطر الوفاة المبكرة.

ومن ضمن الأمراض التي سلط عليها الضوء العلماء هي الأمراض المزمنة، فوفقا للنتائج الجديدة، قد يكون لمرض السكري أكثر الآثار ضررا على طول العمر، ما يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 96%، وتعد هذه النسب بالطبع صدمة كبيرة ومرعبة للمصابين به، ولكن تشير النتائج الجديدة إلى أن داء السكري من النوع 2 له "الأثر الأكبر على متوسط ​​العمر المتوقع" لدى النساء والشباب والمدخنين.

وحول ذلك قام فريق من العلماء ببحث قاموا خلاله بتحليل السجلات الصحية لأكثر من 11000 مشارك مصاب بمرض السكري من سالفورد، وخلال فترة الدراسة، توفي 3921 من المشاركين، مقارنة مع 2135 كانت متوقعة وفاتهم، وتشير الإحصائيات إلى أن خطر الموت المبكر أعلى بنسبة 84% لدى مرضى السكري منه لدى عامة السكان، فكانت النساء أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 96%، مقارنة بنسبة 74% للرجال.