 فوائد شاي الورد في التخسيس

بيروت - نادين محمد - شاي الورد الأحمر النابض بالحياة يُحضر من ثمرات الورد ، وهي فاكهة تُزرع من أزهار الورد البرية، تسمى روزا كانينا، وموطنها الأصلي في أوروبا وأجزاء من إفريقيا وآسيا. يمكن تناول ثمار الورد بعدة طرق، في حالة الشاي يتم تجفيفها وسحقها إلى مسحوق ناعم.

أشارت دراسة إلى أن ثمار الورد مليئة بفيتامين ج والمركبات المضادة للالتهابات مثل الجلاكتوليبيد. ربط الباحثون بين هذه الخصائص وعلاج التهاب المفاصل ومرض التهاب الأمعاء، فالمشاركين الذين يعانون هذه الأمراض اختفت لديهم الالتهابات بعد مداومة تناوله لمدة ثلاثة أشهر.

شرب شاي ثمار الورد له فائدة في تعزيز صحة القلب. وجدت الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية أن تناول مستخلص ثمر الورد كان مرتبطًا بانخفاض الدهون الثلاثية في البلازما ومستويات الأحماض الدهنية الحرة في الفئران بفضل تأثير الفاكهة الطبيعي المضاد للدهون. تقليل نسبة الكوليسترول ، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى المشاركين في الدراسة.

إضافة هذا المشروب إلى نظامك الغذائي يساعد أيضًا في التخلص من بعض الدهون الزائدة. تناول ثمر الورد يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يساعد على حرق الدهون بكفاءة أكبر ومن ثم فقدان الوزن بفضل مادة الفلافونويد التي تزيد من عملية التمثيل الغذائي والتي تسمى تيليروسايد.

ثبت أن فيتامين ج يعزز تخليق الكولاجين ويحمي خلايا الجلد من أضرار أشعة الشمس ، وكلاهما يمكن أن يساعد في الحفاظ على بشرتك تبدو مشدودة وأكثر شبابًا. نظرًا لأن شاي ثمر الورد يحتوي على نسبة عالية من هذا الفيتامين ، فإن شربه يفيد بشرتك.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي شاي ثمر الورد على أستازانتين الكاروتين ، والذي يكون له تأثيرات مضادة للشيخوخة ، حيث يساعد على منع فقد الكولاجين.

طريقة تحضير شاي الورد في المنزل:

شاي ثمر الورد له نكهة لاذعة تشبه نكهة التفاح الأخضر. ضعي 4-8 وردة في كوب (240 مل) من الماء المغلي. اتركِ الشاي ينقع لمدة 10-15 دقيقة ثم انزعي الثمار.

للتخمير ، ضعي 1-2 ملاعق صغيرة من ورد الورد المجفف في مصفاة واغمرها في كوب (240 مل) من الماء المغلي. انقعي لمدة 10-15 دقيقة ثم أزلي المصفاة.

إذا وجدتِ الشاي لاذعًا جدًا ، فحاولي إضافة مُحلي مثل العسل للمساعدة في موازنة النكهة.



المصدر: Health line

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول شاي الورد .

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