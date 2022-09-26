شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أنواع من الخرف.. أبرزها ألزهايمر والوعائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف مصطلح يستخدم لوصف التغيرات الحادة في الدماغ التي تسبب فقدان الذاكرة، و تجعل هذه التغييرات أيضًا من الصعب على الأشخاص أداء الأنشطة اليومية الأساسية، وفي معظم الناس، يتسبب الخرف في تغيرات في السلوك والشخصية، وفقا لما نشره موقع healthline

تنجم معظم حالات الخَرَف عن مرض ولا يمكن علاجها وتحدث استثناءات نادرة بشكل عام في حالات الخرف الناجم عن الاكتئاب أو تعاطي المخدرات والكحول، وتتبع أنواع مختلفة من الخرف أنماطًا مختلفة من التقدم ، على الرغم من أن معظمها متدرج في مجموعة من المراحل المتشابهة .

1. مرض الزهايمر

مرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعًا. ما بين 60 و 80 في المائة من حالات الخرف سببها هذا المرض ، وفقًا لجمعية الزهايمر . تشمل العلامات المبكرة لمرض الزهايمر نسيان الأسماء والأحداث الأخيرة وإهمال العناية الشخصية وتغيرات الحالة المزاجية والشخصية والارتباك وغير ذلك. على الرغم من أن الاكتئاب يمكن أن يكون مؤشرًا مبكرًا لمرض الزهايمر ، إلا أنه ليس جزءًا من المرض نفسه ، ويجب التعامل معه بشكل منفصل باعتباره اضطرابًا. في بعض الأحيان ، يُشخص كبار السن المكتئبون خطأً على أنهم مصابون بمرض الزهايمر.

2. الخرف الوعائي

ثاني أكثر أنواع الخرف شيوعًا هو الخَرَف الوعائي . إنه ناتج عن نقص تدفق الدم إلى الدماغ. يمكن أن يحدث الخرف الوعائي مع تقدمك في العمر ويمكن أن يكون مرتبطًا بمرض تصلب الشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم وغير ذلك. السكتات الدماغية هي السبب الأكثر شيوعًا للخرف الوعائي.

3. الخرف مع أجسام ليوي

ينتج الخرف المصاحب لأجسام ليوي ، المعروف أيضًا باسم خَرَف أجسام ليوي ، عن ترسب البروتين في الخلايا العصبية. هذا يقطع الرسائل الكيميائية في الدماغ ويسبب فقدان الذاكرة والارتباك.

4. مرض باركنسون

يُصاب غالبية المصابين بمرض باركنسون بالخرف. العلامات المبكرة لهذا النوع من الخرف هي مشاكل في المنطق والحكم. على سبيل المثال ، قد يواجه الشخص المصاب بالخرف بسبب مرض باركنسون صعوبة في فهم المعلومات المرئية أو تذكر كيفية القيام بالمهام اليومية البسيطة. قد يكون لديهم حتى هلوسة محيرة أو مخيفة.

5. الخرف الجبهي الصدغي

الخَرَف الجبهي الصدغي هو اسم يُستخدم لوصف عدة أنواع من الخرف ، وكلها تشترك في شيء واحد: وهي تؤثر فقط على الأجزاء الأمامية والجانبية من الدماغ ، وهي المناطق التي تتحكم في اللغة والسلوك. يُشار أحيانًا إلى هذا النوع من الخرف عالميًا باسم مرض بيك ، على الرغم من وجود أشكال متعددة.

6. مرض كروتزفيلد جاكوب

يعد مرض كروتزفيلد جاكوب (CJD) أحد أندر أشكال الخرف. وفقًا لجمعية الزهايمر ، يتم تشخيص شخص واحد فقط من كل مليون شخص بهذا المرض كل عام . يتطور مرض كروتزفيلد_جاكوب (CJD) بسرعة كبيرة ، وغالبًا ما يموت الأشخاص في غضون عام من التشخيص.

7. متلازمة فيرنيك كورساكوف

مرض فيرنيك، أو اعتلال دماغ فيرنيك ، هو نوع من اضطرابات الدماغ التي تنتج عن نقص فيتامين ب 1 ، مما يؤدي إلى نزيف في الأجزاء السفلية من الدماغ. يمكن أن يسبب مرض فيرنيك أعراضًا جسدية مثل الرؤية المزدوجة وفقدان التنسيق العضلي. في مرحلة معينة ، تميل الأعراض الجسدية لمرض فيرنيك غير المعالج إلى الانخفاض ، وتبدأ علامات متلازمة كورساكوف في الظهور.

8. الخرف المختلط

يشير الخَرَف المختلط إلى حالة يكون فيها الشخص مصابًا بأكثر من نوع واحد من الخرف. الخَرَف المختلط شائع جدًا ، وأكثرها شيوعًا هو الخَرَف الوعائي ومرض الزهايمر. وفقًا لجمعية جيرسي للزهايمر ، فإن ما يصل إلى 45 في المائة من المصابين بالخرف يعانون من الخرف المختلط لكنهم لا يعرفون ذلك.

9. استسقاء الضغط الطبيعي

استسقاء الضغط الطبيعي (NPH) هو حالة تؤدي إلى تراكم السوائل الزائدة في بطينات الدماغ. البطينات عبارة عن مساحات مملوءة بالسوائل مصممة لتهدئة دماغ الشخص والحبل الشوكي. يعتمدون فقط على الكمية المناسبة من السوائل للعمل بشكل صحيح. عندما يتراكم السائل بشكل مفرط ، فإنه يضع ضغطًا إضافيًا على الدماغ. هذا يمكن أن يسبب الضرر الذي يؤدي إلى أعراض الخرف.

10. مرض هنتنغتون

مرض هنتنغتون هو حالة وراثية تسبب الخرف. يوجد نوعان: بداية الأحداث والبالغين. شكل الأحداث نادر ويسبب أعراضًا في مرحلة الطفولة أو المراهقة. عادةً ما يتسبب شكل البالغين في ظهور الأعراض أولاً عند الشخص عندما يكون في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، و تتسبب هذه الحالة في حدوث انهيار سابق لأوانه في الخلايا العصبية في الدماغ ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالخرف وكذلك ضعف الحركة.