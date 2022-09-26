5علاجات منزلية لمنع تكون حصوات المرارة

بيروت - نادين محمد - تسمَّى الرواسب الصلبة التي تتشكل بسبب الأملاح الصفراوية الزائدة في المرارة بحصى المرارة. يبحث الكثير من الناس عن طرق للتخلص من حصوات المرارة في المنزل قبل الذهاب إلى الطبيب.

حصوات المرارة عبارة عن كرات صلبة بلورية تتشكل في المرارة من الكوليسترول الزائد أو الأملاح الصفراوية. يمكن أن تختلف هذه الأحجار بشكل كبير في الحجم - من حجم حبة إلى بحجم كرة التنس.

ما الذي يسبب حصوات المرارة؟

تكون حصوات المرارة مؤلمة للغاية حيث قد يتم دفعها إلى الأنبوب. يحدث هذا عند وجود كمية زائدة من الكوليسترول، وعدم وجود ما يكفي من العصارة الصفراوية لإشباع الكوليسترول الذي يشكل كرة بلورية.

تؤثر حصوات المرارة على 6٪ من الرجال و 9٪ من النساء، ومعظمها لا تظهر عليه أعراض. ما لم تظهر الأعراض.

كيفية التخلص من حصوات المرارة بشكل طبيعي

في حين أن الجراحة للتخلص من حصوات المرارة شائعة جداً، فمن الأفضل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكونها في المقام الأول. يمكن أن تسبب جراحة المرارة، والتي تسمى أيضاً استئصال المرارة، سنوات من عدم الراحة، بما في ذلك الغثيان والإسهال.

يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان الأمعاء أيضاً. إلى جانب ذلك، يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم أيضاً بعد الجراحة.

العلاجات المنزلية لمنع تكون حصوات المرارة

1. الأطعمة لتجنب حصوات المرارة

الأطعمة التي يجب تجنبها للتخلص من حصوات المرارة

هناك نحتاج إلى تجنبها لمنع تكون حصوات المرارة. كقاعدة عامة، ينصح الأطباء الناس بتجنب تناول أي طعام مكرر؛ لمنع تكون الحصوات في المرارة.

يجب تجنب تلك الوجبات الخفيفة السكرية قبل كل شيء. الشيء نفسه ينطبق على جميع الأطعمة.

2. الكركم لحصى المرارة

تخلص من حصوات المرارة باستخدام الكركم.

سوف تحتاجين:



1/2 ملعقة صغيرة كركم

1/2 ملعقة صغيرة عسل

ما عليك القيام به:

تناول الكركم الممزوج بالعسل يومياً للحفاظ على لياقتك وصحتك والحفاظ على حصوات المرارة. يمكنك القيام بتناوله كل يوم للحصول على مرارة صحية.

يستخدم الكركم في طهي العديد من الأطباق. وهو معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة. يمكن أن يساعد تناول الكركم في الأطعمة على تعزيز قابلية الصفراء للذوبان. سيضمن ذلك عدم تشكيل الأحجار بسهولة.

3. شوك الحليب لعلاج حصوات المرارة

سوف تحتاجين:

ملعقة طعام من بذور الشوك

3 أكواب ماء

عسل

ما عليك القيام به:

1. سحق بذور شوك الحليب واتركها حتى الغليان.

2. اترك العشب ينقع في الماء الساخن لمدة 20 دقيقة.

3. يُصفَّى الشاي العشبي ويضاف إليه القليل من العسل وتناوله يمكنك تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم.

4. عصير الليمون لحصى المرارة

سوف تحتاجين:

ملعقة صغيرة عصير ليمون

كوب ماء فاتر

ما عليك القيام به

أضيفي عصير الليمون إلى الماء واشربي هذا أول شيء في الصباح. اشربي المزيد من أكواب ماء الليمون طوال اليوم.

يجب تناول ما يصل إلى أربعة أكواب من ماء الليمون في اليوم.

يعد عصير الليمون مصدراً غنياً بفيتامين سي، لوحظ أن مكملات فيتامين سي توفر الحماية ضد تكون حصوات المرارة، وبالتالي، فإن شرب عصير الليمون يومياً قد يساعد أيضاً في تحقيق نفس الغرض.

5. عصير التوت البري لحصى المرارة

سوف تحتاجين:

عصير توت بري

ما عليك القيام به:

اشربي كوباً من عصير التوت البري يومياً. قومي بتخفيفه ببعض الماء إذا شعرت بأن العصير حمضي جداً ولا يمكنك تناوله.

تناول هذا العصير كل يوم للحفاظ على الأداء الصحي للجسم.

المصدر:stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه الوصفات .

اقرئي أيضا : 5 علاجات طبيعية للتخلص من حصوات المرارة بدون جراحة