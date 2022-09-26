هل القرفة تُفتت الدهون؟ .. العلم يجيب 

بيروت - نادين محمد - مذاق القرفة رائع في المخبوزات وكذلك عندما يتم رشها على القهوة الصباحية ، لكن هل فكرتِ يومًا في تخمير بضع عيدان القرفة في الماء الساخن؟ بمجرد أن يبرد مع القليل من الثلج (أو وضعه في الثلاجة قليلاً) ، يمكنك الاستمتاع به كرشفة منعشة تسمى ماء القرفة. المشروب البسيط ليس لذيذًا فحسب - إن له مزايا رائعة لفقدان الوزن وسكر الدم وحتى شباب البشرة.



يمكنكِ نقع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إذا لم يكن لديك عيدان وشربها دافئة إذا كنتِ تفضلين تناولها مثل الشاي. كذلك، يمكنكِ نقع الماء بالقرفة عن طريق ترك عصا أو اثنتين في إبريق طوال الليل.

ماء القرفة له علاقة مباشرة بتعزيز إنقاص الوزن. على الرغم من أن معظم الأدلة التي تدعم هذا الأمر غير مؤكدة ، فقد ربطت دراسة واحدة على الأقل المشروبات بتحسين حرق الدهون وبناء العضلات. ووجدت آخرى أنه يعزز تكسير الكربوهيدرات ، مما يساعد على الهضم ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبة.

تشتهر القرفة أيضًا بخصائص أخرى صديقة لمرضى السكري ، مثل القدرة على خفض نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين من خلال العمل مثل الأنسولين في نظامنا. زعمت مراجعة للدراسات أنه يمكن تحقيق هذه الفوائد عن طريق استهلاك رشة صغيرة (أقل من 1/10 من ملعقة صغيرة) من التوابل كل يوم.

تشير الأبحاث الواعدة إلى أن ماء القرفة تقلل من ضغط الدم ، وتخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ، وتزيد من مستويات الكوليسترول الجيد. بالإضافة إلى ذلك ، فهو أحد أكثر المصادر فعالية لمضادات الأكسدة التي تعمل على ترويض الالتهاب ، وهو سبب شائع آخر لمشاكل القلب وغيرها من المشكلات الصحية المزمنة.

تظهر الدراسات أن تناول القرفة يعزز إنتاج الكولاجين في البشرة ما يقلل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.



المصدر: Women's world

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل إدخال القرفة إلى نظامك الغذائي .

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