فوائد بذور الشيا في إنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - تعتبر الشيا واحدة من أكثر الأطعمة فاعلية لإنقاص الوزن. وجد فريق من جامعة تورنتو أن الأشخاص الذين أعطوا ملعقتين كبيرتين من الشيا يوميًا فقدوا وزنًا أكبر بنسبة 533 في المائة من مجموعة أعطيت نخالة الشوفان بدلاً من ذلك.

زرعت بذور الشيا في العصور القديمة بهدف تعزيز الطاقة لدى المحاربين. استخدام الشيا لتحقيق أقصى قدر من فقدان الوزن ، يوصي الخبراء بما لا يقل عن ملعقتين كبيرتين يوميًا مع الكثير من الماء واتباع نظام غذائي يعتمد على الأكل الصحي غير المعالج. ستقلص شيا بشكل طبيعي من شهيتكِ ، لذلك عليك فقط الانتباه لجسمك للتأكد من أنكِ لا تفرطي في تناول الطعام.

الشيا تحتوي على أضعاف الألياف مقارنة بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.



تظهر أبحاث هارفارد أن ما تحتويه بذور الشيا من الألياف القابلة للذوبان - 5 جرامات لكل 70 ملعقة طعام من السعرات الحرارية - تمتص الكثير من السوائل التي ينتهي بها الشيا إلى حوالي 10 أضعاف وزنها الأصلي، لذلك، يساعد حقًا في ملء معدتك. علاوة على ذلك ، فإن ألياف البذور تطلق هلامًا سميكًا يحتفظ بالطعام لساعات أطول من المعتاد. يمنع هذا الجل ارتفاع نسبة السكر في الدم المسببة للجوع.

يمكنكِ تناول ملعقة من الشيا في الساعة 8 صباحًا ولن تشعري بالجوع طوال اليوم. تشير الدراسات إلى أنه بمرور الوقت، تخفض الشيا مستويات السكر في الدم بشكل عام بنحو 44 في المائة ، مما يتسبب في تحسينات هرمونية تؤدي إلى حرق أسرع للدهون.



تحتوي على 6 أضعاف الكالسيوم أكثر من الحليب.

في إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة تينيسي ، فقد أخصائيو الحميات الذين يحصلون على الكثير من الكالسيوم من الطعام وزنًا أكبر بنسبة 70 في المائة و 81 في المائة من دهون البطن أكثر من أخصائيو الحميات الذين يحصلون على نفس السعرات الحرارية ولكن القليل من الكالسيوم. تبين أن الحصول على ما يكفي من هذا المعدن يؤدي إلى تغييرات كيميائية حيوية تساعد في تفتيت الدهون.

يحتوي على 8 مرات أكثر من أوميغا 3 من سمك السلمون.

تساعد هذه الدهون العلاجية على تجديد الخلايا، وخفض ضغط الدم ، بل وتعزز مزاج الأشخاص المصابين بالاكتئاب الشديد .

المصدر : Women's world

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل إدخاله إلى النظام الغذائي .

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