شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو العلاج الأسري؟.. اعرف أهم أنواعه الجهازي والهيكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعني عبارة "العلاج الأسري" أن أفراد الأسرة يطلبون الاستشارة معًا كمجموعة، وعلى الرغم من أنه من المفيد مشاركة كل فرد في العائلة ، إلا أن العلاج الأسري لا يعني بالضرورة أنه يجب مشاركة عائلتك بأكملها، وهذا يعني أن العلاج يركز على التفاعلات والديناميكيات الأسرية، وذلك وفقا لما نشره موقع healthline

والعلاج الأسري بشكل عام قصير الأمد ويركز على أهداف محددة، و يستكشف الأنماط والصراعات وطرق التواصل في نظام عائلتك، وقد يفيدك العلاج الأسري أنت وعائلتك من خلال:

تحسين مهارات الاتصال

توفير المهارات اللازمة للتعامل مع المواقف الصعبة

تقديم رؤية وفهم جديد

تحديد مجالات المشاكل داخل الأسرة

توفير استراتيجيات للتعامل مع الصراع

تحسين وتقوية العلاقات

قد يتم توجيه العلاج الأسري من خلال أحد أساليب العلاج المبنية على الأدلة التالية ، أو قد يدمج المعالج الخاص بك عناصر من عدة طرق مختلفة.

الأساليب الأكثر استخدامًا مع العلاج الأسري.

العلاج الجهازي للأسرة

يعتبر هذا النهج العلاجي الأسرة كوحدة تؤثر فيها تصرفات كل فرد على الأشخاص الآخرين في الأسرة وتؤثر على الأسرة ككل، ويهدف العلاج إلى فهم العمليات الأسرية ، وكيفية تأثيرها على الناس ، وكيف تتغير بمرور الوقت - بهدف تحسين التفاعلات الأسرية.

العلاج الأسري الهيكلي

تم تطوير العلاج الأسري الهيكلي بواسطة سلفادور مينوشين في الستينيات ، وهو يعتمد على فكرة أن الاهتمامات العاطفية والسلوكية لدى الأطفال والمراهقين غالبًا ما تكون مرتبطة بهياكل أسرية مختلة، ويركز العلاج على فهم الحدود والأنظمة الفرعية داخل الأسرة بحيث يمكن للجميع التفاعل بطرق أكثر إنتاجية.

العلاج الأسري الإستراتيجي الموجز

يقتصر هذا النهج في العلاج بشكل عام على حوالي 12 جلسة، و الهدف هو تحديد وإعادة هيكلة التفاعلات الأسرية التي تؤدي إلى السلوك الإشكالي للطفل أو المراهق أو الشاب البالغ.

التربية النفسية

غالبًا ما يتضمن العلاج الأسري فرصًا لمعرفة المزيد عن حالات الصحة العقلية التي تؤثر على العلاقات الأسرية ، جنبًا إلى جنب مع العلاجات القائمة على الأدلة لهذه الحالات.