شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسباب الإصابة بأمراض القلب الخلقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أمراض القلب الخلقية عندما لا يتشكل القلب والبنى المرتبطة به بشكل طبيعي أثناء الحمل. هذا يسبب مشاكل ، لأن القلب لا يستطيع ضخ الدم المؤكسج إلى الجسم وضخ الدم المليء بثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين كما هو الحال في العادة، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

وفي بعض الأحيان ، يحدث مرض القلب الخلقي كجزء من المتلازمات الوراثية. على سبيل المثال ، يعاني حوالي نصف المصابين بالتثلث الصبغي 21 (الذي يسبب متلازمة داون ) من أمراض القلب الخلقية. يمكن أن يحدث مرض القلب الخلقي بسبب متلازمات وراثية أخرى ، مثل التثلث الصبغي 13 والتثلث الصبغي 18 ومتلازمة تيرنر ومتلازمة دي جورج، وفي هذه الحالات ، تؤدي التشوهات الجينية مباشرة إلى مشاكل في تكوين القلب، وغالبًا ما يعاني هؤلاء الأفراد من مشاكل تتعلق بأنظمة الجسم الأخرى ، مثل الجهاز العصبي.

تتضمن بعض الأعراض المحتملة لأمراض القلب الخلقية في مرحلة الطفولة ما يلي:

قلة النشاط والخمول

التعرق والبكاء أثناء الرضاعة

زيادة الوزن الضعيفة

التنفس غير المنتظم أو السريع

تلون الجلد باللون الأزرق (زرقة)

عوامل الخطر المحتملة

ومع ذلك ، في معظم الأحيان ، لا يكون لداء القلب الخلقي سبب واضح. ربما يحدث ذلك بسبب مزيج من الأسباب الجينية والبيئية. قد يؤدي وجود اختلافات في جينات معينة إلى تعريض بعض الأطفال لخطر الإصابة بأمراض القلب الخلقية.

وبالمثل ، قد تؤدي بعض المواقف البيئية إلى زيادة المخاطر بشكل طفيف. بعض هذه العوامل المحتملة هي:

تدخين الأم

بدانة

التعرض للسموم البيئية

مرض فيروسي أثناء الحمل

مستويات منخفضة من حمض الفوليك عند الأم ﻿

من المهم ملاحظة أن معظم الأطفال الذين يولدون بأمراض القلب الخلقية يولدون دون أي عوامل خطر واضحة. ومع ذلك ، بالنسبة للآباء الذين أنجبوا طفلًا واحدًا مصابًا بأمراض القلب الخلقية ، فقد يكون من المفيد مقابلة مستشار وراثي، و يمكن لهذا الفرد تقديم معلومات أكثر تفصيلاً حول المخاطر المحتملة لإنجاب طفل آخر مصاب بأمراض القلب الخلقية.