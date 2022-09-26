شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأعشاب التي تساعد في خفض الكولسترول.. منها الخرشوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم عن طرق مختلفة لتقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، والمعروف أيضًا باسم "الكوليسترول الضار" ، لأنه عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والأعشاب والمكملات ذات الخصائص "الخافضة للكوليسترول" هي من بين الخيارات التي قد يفكرون فيها، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

الألياف القابلة للذوبان

يبدو أن الألياف القابلة للذوبان تخفض الكوليسترول الضار عن طريق تقليل كمية الكوليسترول التي يتم امتصاصها في الأمعاء، والألياف القابلة للذوبان ترتبط بالكوليسترول بحيث يتم إفرازه من الجسم، و يمكن العثور عليه كمكمل غذائي ، مثل سيلليوم مسحوق أو في أطعمة مثل:

الشوفان والشعير والجاودار

البقوليات (البازلاء والفول)

بعض الفواكه مثل التفاح والبرقوق والتوت

بعض الخضروات ، مثل الجزر والبروكلي والبطاطا

الخروب

وتشير بعض الأبحاث إلى أن مستخلص أوراق الخرشوف ( Cynara scolymus) قد يساعد في خفض الكوليسترول ، وقد يعمل مستخلص أوراق الخرشوف عن طريق الحد من إنتاج الكوليسترول في الجسم.

ويحتوي الخرشوف أيضًا على مركب يسمى سينارين، ويزيد من إنتاج الصفراء في الكبد ويسرع من تدفق الصفراء من المرارة، و كلا الإجراءين قد يعززان إفراز الكوليسترول.

ووجد أن تناول 5 إلى 15 جرامًا يوميًا من الألياف القابلة للذوبان يخفض نسبة الكوليسترول الضار بحوالي 5٪ إلى 10٪. 7 تسمح إدارة الغذاء والدواء (FDA) لمنتجات الألياف القابلة للذوبان بالإشارة إلى أنها "صحية للقلب" و تشمل المكملات الغذائية والأطعمة الأخرى الغنية بالألياف القابلة للذوبان ألياف الأكاسيا ونوبال وبذور الكتان.

أنواع الكوليسترول

الكوليسترول هو نوع من الدهون الشمعية التي يصنعها الكبد أو تمتصها من الأطعمة، يحتاجه جسمك لأنه لبنة أساسية في بناء خلاياك، كما أنه ضروري لصنع الهرمونات وبعض سوائل الجهاز الهضمي.

ومع ذلك ، في بعض الناس ، ترتفع مستويات الكوليسترول في الدم بشكل كبير، و لكن ليست كل أنواع الكوليسترول سيئة، والكوليسترول الكلي هو مجموع نوعين رئيسيين من الكوليسترول ، بالإضافة إلى الدهون الأخرى:

والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL): المعروف باسم "الكوليسترول الضار" ، يمكن أن يتراكم LDL في بطانة الأوعية الدموية ويتلفها، و هذا قد يساهم في تصلب الشرايين، المعروف باسم تصلب الشرايين ، بالإضافة إلى المشكلات الصحية الأخرى.

والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL): يساعد هذا النوع على إزالة الكوليسترول الآخر من الجسم ، مما يقلل من مخاطر الآثار الصحية السلبية التي يمكن أن يسببها. لهذا السبب ، يشار إلى HDL باسم "الكوليسترول الجيد".

وبينما قد يكون لديك نسبة عالية من الكوليسترول الكلي بسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار ، فمن الممكن أيضًا أن يكون لديك كوليسترول إجمالي طبيعي ونسبة عالية من الكوليسترول الضار.