شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون أمريكون يطورون جهازًا يمكن ارتداؤه عند اكتشاف الحجم المتغير للأورام تحت الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر فريق من المهندسين الأمريكيين جهازًا صغيرًا مستقلًا مزودًا بمستشعر مرن يمكن أن يلتصق بالجلد لقياس الحجم المتغير للأورام.

وفقا لتقرير موقع " timesnownews "، فأن الجهاز غير الجراحي الذي يعمل بالبطارية حساس لمائة من المليمتر (10 ميكرومتر) يمكنه إرسال النتائج إلى تطبيق هاتف ذكي لاسلكيًا في الوقت الفعلي بضغطة زر.

الباحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد قالوا إن الجهاز المسمى FAST (جهاز استشعار مرن لقياس الأورام) يمثل وسيلة غير مكلفة وبدون استخدام اليدين ودقيقة لاختبار فاعلية أدوية السرطان، على نطاق أوسع، يمكن أن يؤدي إلى اتجاهات جديدة واعدة في علاج السرطان.

وقال الباحثين على الرغم من ذلك فإن استخدام الجهاز المعدني الشبيه بالكماشة لقياس الأنسجة الرخوة ليس مثاليًا، ولا يمكن للنهج الإشعاعية تقديم نوع البيانات المستمرة اللازمة للتقييم في الوقت الفعلي.

من ناحية أخرى ، يمكن لـ FAST اكتشاف التغيرات في حجم الورم على مقياس الدقائق، يتكون مستشعر FAST من بوليمر مرن شبيه بالجلد يتضمن طبقة مضمنة من دوائر الذهب، يتصل هذا المستشعر بحقيبة ظهر إلكترونية صغيرة.

يقيس الجهاز الضغط على الغشاء ومقدار تمدده أو تقلصه وينقل هذه البيانات إلى هاتف ذكي.

قال الباحثون إن الجهاز الجديد يقدم ثلاثة تطورات مهمة على الأقل:

أولاً ، يوفر مراقبة مستمرة، حيث أن المستشعر متصل فعليًا بالجهاز ويظل في مكانه طوال فترة التجربة بأكملها.

ثانيًا ، يحجب المستشعر المرن الورم وبالتالي فهو قادر على قياس تغيرات الشكل التي يصعب تمييزها بالطرق الأخرى.

وقالت الدراسة المنشورة في Science Advances: "ثالثًا ، جهاز FAST متصل بالجلد ، لا يختلف عن جهاز إسعافات أولية ، ويعمل بالبطارية ويتصل لاسلكيًا".