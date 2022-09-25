شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تختار نظارتك الطبية بعناية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتاج النظارات إلى حماية وعناية مستمرة لتستمر لفترة طويلة المردود هو رؤية أوضح ولا حاجة لزوج جديد من ناحية أخرى إذا قمت بخدش النظارات ، فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب الرؤية ويمكن أن تؤدي العدسات المخدوشة إلى الوهج أو الانعكاسات أو الرؤية الباهتة.

وحسب ما ذكره موقع webmd هناك بعض الاحتياطات اللازمة عند شراء نضارة طبية وهى:

-يتم تحديد جودة نظارتك من خلال أنواع العدسات التي تختارها، قد تكون قادرًا على التوافق جيدًا مع عدسة بلاستيكية أساسية في المستوى CR-39 ، أو قد تحتاج إلى عدسات بولي كربونات أو عدسات ذات مؤشر عالٍ ، وهي أرق ولكنها أغلى ثمناً عادة ما تكون هذه أفضل للوصفات الطبية القوية .

بمجرد اختيار العدسات والإطارات الخاصة بك ، هناك عدة أنواع مختلفة من طلاء العدسات للاختيار من بينها، من مقاومة الخدش إلى تقليل الضوء ، كل واحد له خصائصه الخاصة بعض الطلاءات مستحضرات تجميل فقط ، لكن يمكن لبعضها تحسين سلامتك وراحتك.

-نظارات مقاومة للخدش

تحظى النظارات المقاومة للخدش بشعبية كبيرة بين الشباب والأشخاص النشطين. سيجعل الطلاء المضاد للخدش أكوابك أكثر مقاومة للخدش إذا تم تنظيفها بقطعة قماش كاشطة أو في حالة سقوطها بعض العدسات المصنوعة من البولي كربونات وذات المؤشر العالي معرضة جدًا للخدوش ولن تدوم طويلاً بدون طلاء مقاوم للخدش.

-طلاء عدسة النظارات

إلى جانب مقاومة الخدش ، هناك العديد من الخيارات الأخرى لطلاء العدسة الزجاجية:

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية بمرور الوقت إلى تلف شبكية العين وإعتام عدسة العين ومشاكل بصرية أخرى،و يمكن أن تساعد النظارات التي تحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية في العدسة على حماية العينين.

يمكنك أيضًا شراء المزيد من الطلاءات لحماية عينيك أو حتى الحصول على عدسة مع حماية بنسبة 100٪ تعتبر هذه النظارات حيوية لمن يعملون أو يقضون وقتًا طويلاً في الشمس.

-مضاد للانعكاس: عادة ما يتم تطبيق هذا الطلاء ، المعروف أيضًا باسم مضاد للوهج أو AR ، على كلا سطح عدسات النظارات و يقلل من مدى الضوء المنعكس عن سطح عدسة النظارة. قد يوفر أيضًا تحسين التباين لبعض البصريات.

-حجب أزرق وملون بالنسبة لهذا الطلاء ، يتم وضع الصبغة على العدسة للمساعدة في منع الضوء المرئي من دخول العين، و تتوفر ألوان فاتحة بدرجات ألوان أعمق لكل من النظارات الشمسية والنظارات العادية، و قد يحب البعض المظهر ، لكن الصبغات تساعد أيضًا في التباين لمن يعانون من حساسية الضوء أو اضطرابات الشبكية ، كما أنه يقلل الانزعاج من الضوء الشديد .

كيفية العناية بالنظارات

معظم النظارات مقاومة للخدش بالفعل للمساعدة في الحفاظ على العدسات بهذه الطريقة ، فإن الخطوة الأساسية هي الاحتفاظ بها في علبة عندما لا تكون قيد الاستخدام واستخدام قطعة قماش خالية من الخدوش من الألياف الدقيقة للتنظيف. أفضل طريقة لتنظيفها هي استخدام صابون اليدين السائل غير المرطب أو منظف غسل الصحون.

لا ينصح باستخدام مخفف الطلاء أو منظف الزجاج أو مزيل طلاء الأظافر بسبب محتواها الكيميائي، اشطف العدسات بالماء الدافئ واستخدم قطعة قماش ناعمة للتجفيف، لا ينصح باستخدام ورق التواليت ومناديل الوجه والمناشف الورقية لأنها يمكن أن تخدش العدسة.