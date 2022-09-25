شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلن عن التركيب الفيروسى للقاحات الإنفلونزا لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن التركيب الفيروسي الموصى به للقاحات الإنفلونزا لموسم الإنفلونزا في نصف الكرة الجنوبي لعام 2023.

وقالت المنظمة فى بيان جديد لها، إنه سيتم استخدام التوصيات الصادرة اليوم من قبل وكالات تنظيم اللقاحات، وشركات الأدوية لتطوير وإنتاج وترخيص لقاحات الأنفلونزا لموسم الأنفلونزا التالي.

وأضافت، يعد التحديث الدوري للفيروسات الموجودة في لقاحات الإنفلونزا ضروريًا حتى تكون اللقاحات فعالة بسبب الطبيعة المتطورة باستمرار لفيروسات الإنفلونزا، حيث تستند التوصية إلى نصيحة مجموعة من الخبراء من المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية والمختبرات التنظيمية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية الذين يحللون بيانات مراقبة الفيروسات الناتجة عن نظام منظمة الصحة العالمية العالمي لمراقبة الإنفلونزا والاستجابة لها.

وأوضحت المنظمة، يصاب حوالي مليار شخص بالإنفلونزا الموسمية كل عام، وخطر انتشار جائحة الأنفلونزا قائم دائمًا، لهذا السبب، لا تزال الحاجة إلى مراقبة فيروسات الجهاز التنفسي المنتشرة، بما في ذلك الإنفلونزا، أمرًا بالغ الأهمية، يقوم هذا الرصد بإبلاغ توصيات تكوين اللقاح التي تصدرها منظمة الصحة العالمية مرتين في السنة.

يتم إجراء المراقبة على مدار العام بواسطة جيسرزGISRS ، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 150 مختبرًا في 127 دولة، تم إنشاؤها في عام 1952، نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسها .

وقالت المنظمة للمضي قدمًا، ستواصل جيسرز GISRS استخدام موقعها الفريد كشبكة عالمية لمراقبة الجهاز التنفسي لإضافة قيمة إلى تهديدات فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، بما في ذلك كورونا، حيث لعبت بالفعل دورًا مهمًا وستستفيد أيضًا من التقنيات الناشئة، على سبيل المثال من خلال توسيع نطاق المراقبة الجينية، لمواصلة حماية الناس من خطر الأنفلونزا.