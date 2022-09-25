شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تساعد فى الحفاظ على وضعية جيدة أثناء العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية الوباء، بدأ الكثير من الناس في العمل من المنزل، في حين أن بعض الشركات اليوم قد تدعو موظفيها للعودة إلى المكتب ، إلا أن هناك شركات منحت موظفيها حرية العمل من المنزل أو من المكتب.

قد يستمتع بعض الأشخاص بالعمل من المنزل وبالنسبة لهم، من المهم أن يحافظوا على الروتين، فمن المهم أيضًا أن يكون لديهم منطقة عمل محددة، عندما لا يكون لدى شخص ما يعمل من المنزل مساحة عمل مخصصة، فإنهم يميلون إلى العمل من أي مكان ممكن ويمكن أن يكون ذلك أسرتهم أو أرائكهم أو أي مساحة أخرى، وقد يؤدي هذا في النهاية إلى موقف سيئ.

ألق نظرة على النصائح التي ستساعدك في الحفاظ على وضعك صحى أثناء عملك من المنزل وفقا لموقع " healthline".

استخدم طاولة وكرسيًا عند العمل:

عندما تعمل من كرسي وطاولة، فهذا يساعد على تحسين وضعيات جلوسك، وعندما تجلس على كرسي ، يكون ظهرك مستقيمًا ، ومع ذلك ، عندما تجلس على السرير أو الأريكة ، لا يكون ظهرك منتصبًا وقد يؤثر ذلك على وضعك على المدى البعيد.

خذ فترات راحة:

الجلوس والعمل لساعات طويلة يمكن أن يؤثر على ظهرك، وبالتالي، من المهم أن تأخذ فترات راحة بينهما، هذا يساعد على تحسين الدورة الدموية الخاص بك ويحافظ أيضًا على وضعك جيدًا.

تجنب الجلوس على السرير والأريكة:

قد يبدو العمل من سريرك أو الأريكة مريحًا ولكنه يميل إلى إفساد وضعيتك ويؤدي إلى ألم في الظهر ومشاكل أخرى.

مارس تمارين التمدد :

بين العمل ، حاول أن تتمدد لفترة من الوقت وهذا سيساعد على تحسين الدورة الدموية ويحافظ أيضًا على وضعك جيدًا.