بيروت - نادين محمد - فوائد شرب منقوع لبان الدكر على الريق تعد عديدة، فهو يستخدم في الطب الهندي القديم، ويبدو أنه يقدم فوائد صحية عديدة، من تحسين التهاب المفاصل والهضم إلى تقليل الربو وتحسين صحة الفم. قد يساعد حتى في محاربة أنواع معينة من السرطان. فيما يلي فوائد شرب منقوع لبان الدكر على الريق.

فوائد شرب منقوع لبان الدكر على الريق :

1. قد يقلل من التهاب المفاصل

للبان تأثيرات مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التهاب المفاصل ويعتقد الباحثون أن اللبان يمكن أن يمنع إطلاق الليكوترين وهي مركبات يمكن أن تسبب الالتهاب ويبدو أن التربين، بما في ذلك حمض البوزويليك، هو أقوى المركبات المضادة للالتهابات في اللبان قد تساعد في تقليل أعراض هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

2. يحسن وظيفة القناة الهضمية

قد يساعد اللبان في تقليل أعراض القولون العصبي والتهاب القولون التقرحي عن طريق تقليل الالتهاب في أمعائك. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث.

قد تساعد خصائص اللبان المضادة للالتهابات أيضًا في حركة الأمعاء بشكل صحيح وتقلل من آلام البطن، والانتفاخ، وحتى الاكتئاب والقلق المرتبط به لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي .

3. فوائد شرب منقوع لبان الدكر على الريق يحسن الربو

قد يساعد اللبان في تخفيف أعراض الربو والتقليل من إنتاج المخاط لدى الأشخاص المصابين بالربو .



4. يحافظ على صحة الفم

قد يساعد مستخلص اللبان في مكافحة أمراض اللثة والحفاظ على صحة الفم. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات في فائدة اللبان في تحسين نظافة الفم والوقاية من أمراض اللثة.

في إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار، كان مستخلص اللبان فعالًا ضد Aggregatibacter actinomycetemcomitans ، وهي بكتيريا تسبب أمراض اللثة ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول تأثير اللبان على صحة الفم.

5. خصائص مضادة للسرطان

تشير الدراسات إلى أن اللبان قد يكون له تأثيرات مضادة للسرطان، وقد تساعد المركبات الموجودة في اللبان في قتل الخلايا السرطانية ومنع انتشار الأورام. ومع ذلك، لا بد من إجراء المزيد من البحوث البشرية.

المصدر :موقع هيلث لاين