شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو شلل العصب الحركي الذى يتسبب في إزدواجية الرؤية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شلل العصب الحركي هو حالة عصبية تؤثر على رؤيتك، و يمكن أن يؤدي إلى ازدواج الرؤية وصعوبات في استخدام كلتا العينين معًا، و يتسبب ضعف الأعصاب الحركية للعين في حدوث هذه الحالة ، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على عضلات العين المهمة، وفي بعض الأحيان ، يولد الناس مصابين بالشلل الحركي العصبي ، و في حالات أخرى ، تكون الحالة ناتجة عن مرض أو إصابة، و يعتمد العلاج على السبب الأساسي ولكنه قد يشمل الجراحة أو العدسات التصحيحية أو علاج الرؤية، وفقا لما نشره موقع healthline

أنواع شلل العصب الحركي

شلل العصب الحركي هو أي انخفاض في قوة الأعصاب الحركية للعين ، و تعمل هذه الأعصاب على تنسيق حركات العضلات الحيوية لعينيك، و تساعد عينيك على التركيز وهي مسؤولة عن تحديد مجالك البصري، وتشمل الأعصاب الحركية للعين:

أعلى اليمين

أسفل اليمين

المستقيم الإنسي

أقل بشكل مائل

رافع للجفن العلوي

ويمكن أن يؤثر الشلل الحركي في العين على واحدة أو كل هذه العضلات، و يمكن أن يكون جزئيًا مع أعراض خفيفة ، أو ممتلئًا بأعراض حادة.

أسباب شلل العصب الحركي

هناك أسباب متعددة لشلل العصب الحركي، و في كثير من الحالات ، تكون الحالة تطورية وتكون موجودة أحيانًا عند الولادة، و يمكن أن يحدث أيضًا نتيجة الإصابة أثناء عملية الولادة، وعندما يصاب الناس بشلل العصب الحركي في وقت لاحق من حياتهم ، يمكن أن ينتج عن العديد من الحالات والالتهابات والإصابات.

وهي تشمل :

الحالات التي تؤثر على صحة الأوعية الدموية مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو تصلب الشرايين

تصلب متعدد

إصابة منطقة العين

الالتهابات

مضاعفات جراحة المخ والأعصاب

أورام الدماغ

نمو غير سرطاني في منطقة العين

إصابات الرأس

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

مرض لايم

فيروس العوز المناعي البشري

صداع نصفي