شكرا لقرائتكم خبر عن هل مرض السكر يشكل خطرا على حياة النساء؟.. اعرف الدراسة بتقول إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة “ذي صن” ، دراسة توضح أن النساء المصابات بمرض السكر يكونو أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 60% عن الرجال.

وأستندت الدراسة إلي بيانات 12 ألف مريض بالسكر من لنوع الثاني، ووفقا للباحثين في الرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري في ستوكهولم بالسويد، فإن النساء المصابات بالنوع الثاني من السكري يعشن خمس سنوات أقل من متوسط العمر المتوقع للنساء.

بينما الرجال فوجد الباحثون أنهم لديهم خطر متزايد بنسبة 44% للوفاة المبكرة ويعيشون 4.5 سنوات أقل، أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السكر ومدخنون، فقال الباحثون إن هذا أدى إلى تقصير متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار عشر سنوات.

وقال الدكتور أدريان هيلد، من مستشفى سالفورد الملكي، إن أبحاثهم تظهر أن مرض السكر له تأثير أكبر على الأشخاص الذين تم تشخيصهم في سن مبكر، فالمرأة المصابة بالسكر من النوع الثاني قد تفقد ثماني سنوات من متوسط ​​العمر المتوقع.

وقامت الدراسة علي جمع بيانات 11806 من مرضى السكر من النوع الثاني في مستشفى سالفورد الملكي على مدى 10 سنوات، وقارنوا أرقام العمر وأخذوا في الاعتبار عوامل نمط الحياة، ووجدوا أن خطر الموت المبكر كان أعلى بنسبة 84% لدى مرضى السكري من النوع الثاني.