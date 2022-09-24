شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح هتساعدك على التحكم فى ارتفاع ضغط الدم.. ممارسة الرياضة بانتظام الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم، هي حالة صحية شائعة اليوم، وعلى الرغم من أنها حالة صحية شائعة، إلا أن عواقب الحالة لا تزال قاتلة ويحتاج المرء إلى توخي الحذر بشأن حالتهم واتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على ضغط الدم.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى العديد من المشاكل الصحية الأخرى ومن المهم أن تأخذها للحد من ذلك، يمكن أن يؤدي ضغط الدم غير المنضبط إلى الإصابة بأمراض القلب وتلف العينين والكلى والعديد من الأعضاء الأخرى، وبالتالي من المهم للغاية السيطرة عليه.

وفقا لموقع "webmd"، من المحتمل أن يصف لك طبيبك الأدوية ، ومع ذلك ، من المهم أيضًا أن تحافظ على اتباع حمية وأسلوب الحياة، لذا إليك بعض النصائح التي ستساعدك على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

قلل من تناول استهلاك الملح:

الصوديوم الزائد في الدم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي ، من المهم أن تستهلك كميات قليلة من الملح لأن الملح يحتوي على الصوديوم.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا لارتفاع ضغط الدم :

ليس كل الحميات يجب أن يتبعها الجميع، وبالتالي، يجب أن تجد نظامًا غذائيًا يلبي احتياجاتك، الأنظمة الغذائية مثل البحر المتوسط من المعروف أنها صحية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ممارسة الرياضة بانتظام:

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أم لا، فإن ممارسة الرياضة بانتظام أمر لا بد منه للجميع، تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين تدفق الدم وبالتالي يمكن أن تساعدك إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

راقب وزنك :

مخاطر زيادة الوزن أو السمنة الذين يعانون من وفيات ارتفاع ضغط الدم أعلى ، وبالتالي ، من المهم أن تحافظ على وزنك.