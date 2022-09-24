شكرا لقرائتكم خبر عن للشعر والبشرة والأظافر.. عزز مستويات الكيراتين فى جسمك بهذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتج جسمك الكيراتين بشكل طبيعي، ما يساعد في تكوين بشرتك وشعرك وأظافرك، يمكن تقوية شعرك باستخدام منتجات وعلاجات الكيراتين، والتي يمكنها أيضًا تحسين مظهره وملمسه، يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكيراتين في إنتاج الكيراتين في الجسم، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".



يساعد بروتين يسمى الكيراتين في تكوين الطبقة الخارجية من بشرتك والشعر والأظافر (البشرة) يتم دعم بشرتك ومعالجة الجروح والحفاظ على شعرك وأظافرك في حالة جيدة بمساعدة الكيراتين. يحتوي جسمك على 54 نوعًا مختلفًا من الكيراتين ، سنوضح الأطعمة الغنية بالكيراتين التي يمكن أن تحسن صحة أظافرك وشعرك وبشرتك.





أطعمة تزيد بشكل طبيعي من إنتاج الكيراتين في أجسامنا: 1. البصليمكنك تضمين البصل في نظامك الغذائي إذا كنت تبحث عن أطعمة غنية بالكيراتين، يمكن العثور على حوالي 10.2 مجم من الكيراتين في جزء من كوب واحد من البصل المطبوخ ، وهو ما يعادل حوالي 2 ملاعق صغيرة من الكيراتين النقي بالإضافة إلى ذلك ، يعد البصل مصدرًا مهمًا للمعادن وفيتامين ج وفيتامين ب.

2. بذور عباد الشمس

تعد بذور عباد الشمس من أفضل المصادر الغذائية للأطعمة الغنية بالكيراتين، كمية الكيراتين في كوب واحد من بذور عباد الشمس المقشر هي 11.3 مجم أو ما يعادل ملعقتين كبيرتين من الكيراتين النقي، تحتوي بذور عباد الشمس أيضًا على مجموعة متنوعة من العناصر الأساسية الأخرى ، مثل البروتين وفيتامين ب والحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم.

3. الثوم

يعتبر الثوم من أفضل الأطعمة التي تحتوي على الكيراتين، ما يقرب من 21.4 مجم من هذا المركب ، أو حوالي 5 أضعاف الكمية الموجودة في الأطعمة الأخرى ، موجودة في كوب واحد من هذا البهارات، الثوم مصدر كبير لفيتامينات ب وفيتامين ج والمعادن بالإضافة إلى كونه مصدرًا عاليًا للكيراتين.

4. الجزر

يعد الجزر الغني بالبيتا كاروتين أحد أفضل الخيارات للأطعمة الغنية بالكيراتين، يوفر الجزر المطبوخ 9.7 ملجم من الكيراتين لكل كوب، بصرف النظر عن كونها كمية كبيرة من الألياف ، فإن هذه الخضار هي أيضًا مصدر جيد للبروتين وفيتامينات ب والمعادن والمواد المغذية الأخرى.

5. الحمص

يعتبر الحمص مصدرًا غذائيًا بارزًا آخر للكيراتين، يوجد حوالي 32.2 مجم من هذا الفيتامين في الكوب الواحد. علاوة على ذلك، تعد هذه البقوليات مصدرًا رائعًا للبروتينات والحديد والزنك وفيتامين ب، يعتبر الحمص أيضًا من بين الأطعمة الأكثر تكلفة التي يمكنك شراؤها.