شكرا لقرائتكم خبر عن فشلت فى إنقاص وزنك.. لازم تعمل 3 اختبارات لمستويات الهرمونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بغض النظر عن مقدار التعرق الذي تمارسه على جهاز المشي، فإن التخلص من هذا السمنة الزائدة قد يكون أمرًا صعبًا في بعض الأحيان، يتمحور فقدان الوزن حول الاتساق من حيث تناول الطعام الصحى وحرق السعرات الحرارية الزائدة التي تؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم ومع ذلك، إلى جانب هذين الأمرين الرئيسيين، هناك بعض العوامل الأخرى التي تلعب دورًا مهمًا في رحلة إنقاص الوزن، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

وفقًا لأخصائية التغذية، راشي شودري، إذا كنت تبذل قصارى جهدك للتخلص من هذا الوزن الزائد ولكنك لا تزال لا تحصل على نتائج ، فقد تكون بعض الهرمونات في جسمك وراء هذه المقاومة، تشرح أخصائية التغذية الهرمونات الثلاثة وكيف يمكن أن تؤثر على فقدان الوزن.

يقترح راشي شودري أنه إذا كنت تكافح من أجل إنقاص الوزن فعليك فحص مستويات الأنسولين في جسمك، عادة ما يواجه الأشخاص الذين يقاومون الأنسولين صعوبة في فقدان الوزن الزائد، وتجدر الإشارة إلى أنه يجب اختبار مستويات الأنسولين بعد ساعتين من تناول الوجبة والصيام.

الهرمون الآخر الذي يمكن أن يعيق رحلة إنقاص الوزن هو الغدة الدرقية، وفقًا لأخصائي التغذية ، فإن هرمون الغدة الدرقية ينظم عملية التمثيل الغذائي ، ويمكن أن يؤثر عدم التوازن في مستواه على وزنك، تقترح أنه إذا كان الشخص غير قادر على إنقاص الوزن ، فيجب إجراء بعض اختبارات الغدة الدرقية. تشمل الاختبارات TSH وT3 وT4 وT3.

كما شاركت خبيرة التغذية أنه يجب على المرء فحص مستويات البرولاكتين للتأكد من أن عملك الجاد لفقدان الوزن يؤتي ثماره، إذا كانت مستويات البرولاكتين مرتفعة في الجسم ، فوفقًا لأخصائية التغذية، حتى النظام الغذائي الجيد والروتين النشط قد لا يؤدي إلى نتائج.