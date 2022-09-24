شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تعاني من الصدفية.. اتبع هذه النصائح عند ممارسة السباحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يقدم الصيف فوائد لمرض الصدفية، و يوجد المزيد من الرطوبة في الهواء ، وهو أمر جيد للبشرة الجافة والقشرية، و يكون الطقس أكثر دفئًا ، لذلك من المرجح أن تقضي وقتًا في الشمس، و يمكن أن يكون التعرض المعتدل للأشعة فوق البنفسجية (UV) مفيدًا لك - طالما أنك ترتدي واقٍ من الشمس.
ومع ارتفاع الشمس في السماء ، قد تكون مستعدًا للذهاب إلى الشاطئ أو حمام السباحة، هناك العديد من الفوائد للسباحة إذا كنت مصابًا بالصدفية، و يمكن أن يخفف الماء البارد الحكة والقشور ، ويمكن أن يقلل الماء الدافئ من الالتهاب، وإذا كنت تتطلع إلى الغطس ، يمكن أن تساعدك هذه النصائح في منع تفجر الصدفية من التدخل في بقية خطط السباحة .كيف يؤثر الماء على الصدفية
السباحة في الماء المالح أو حمام السباحة المكلور يمكن أن يجفف بشرتك ، لكن الماء المالح قد يكون أفضل لمرض الصدفية.ماء مالح
وفقًا لمؤسسة الصدفية الوطنية (NPF) ، فإن السباحة في الماء المالح يمكن أن تساعد في إزالة الجلد الميت وتحسين مظهر الصدفية، وتزداد شعبية حمامات المياه المالحة للنوادي الصحية وأصحاب المنازل الفردية، و إذا كان بإمكانك الوصول إلى بركة المياه المالحة ، فستقل احتمالية حدوث نوبة تهيج بعد ذلك (مقارنة بالسباحة في حمام كلور).
المياه المالحة التي تحدث بشكل طبيعي أفضل ، وبالتالي فإن المحيط هو خيار رائع. لا يعيش الجميع بالقرب من المحيط ، ولكن إذا كنت تفعل ذلك ، ففكر في السباحة بقدر ما تستطيع.ماء كلور
يمكن أن يكون الكلور المستخدم في حمامات السباحة التقليدية قاسيًا على جلد الصدفية، و يمكن أن تزيد المواد الكيميائية المستخدمة من تهيج الجلد وجفافه.
هذا لا يعني أن المسابح المعالجة بالكلور محظورة، فقط حافظ على السباحة قصيرة ، اشطفها بعد الخروج ، ورطبها بعد السباحة.