شكرا لقرائتكم خبر عن لو عرفت فوائده مش هتبطل تاكل منه.. البروكلي الجسر المنيع لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة “ نوفوستي”، تقرير يوضح أهمية وفوائد البروكلي التي تحل علي الجسم عند تناوله لها، وحول ذلك أعلنت الدكتورة ألكسندرا بوريجا، أخصائية الطب الرياضي، أن البروكلي يمد الجسم بالفوائد العديدة كأنك تناولت لحم البقر والبيض، ولذا يمكن مقارنة خصائص البروكلي بخصائص لحم البقر وبيض الدجاج.

وأوضحت الوكالة خلال تقريرها، أن البروكلي يحتوي على فيتامينات مهمة للجسم، ومفيدة وأيضا تحتوي علي بيتا كاروتين، ومضادات الأكسدة.

كما أن البروكلي يعد من الخضروات الغنية بمصدر مهم للبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والصوديوم والحديد، حيث أنه يحتوي على نسب متعادلة مع النسب الموجودة في القرنبيط، ولكن البروكلي يتفوق على القرنبيط باحتوائه على ضعف ما يحتويه القرنبيط من الأملاح المعدنية والبروتين.

وأشارت أخصائية الطب الرياضي، أنه بفضل احتواء البروكلي على الكلوروفيل، فهذا يجعله من الخضروات التي تؤثر بشكل إيجابي في تكوين الدم، والأحماض الأمينية التي يحتويها وتجعله شبيها بلحم البقر من حيث تأثيره في الجسم، كما أنه يحتوي على الليسين والإيوليسين بنسب تعادل الموجودة في البيض.

ومن أهم فوائده تناول البروكلي هي الحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، ولذا فتناوله يحميك من التعرض لمشاكل في القلب، والعديد من الأمور الأخري المضرة.