شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة فى علاج الشلل.. علماء يتوصلون لطريقة تجديد الألياف بالعمود الفقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتشف العلماء طريقة لإصلاح ألياف المحوار في أعصاب العمود الفقري التالف والتي لا تتجدد بشكل طبيعي، وهذا قد يؤدى للتوصل لعلاج مستقبلي للشلل، اكتشف العلماء جزيء يمكنه إصلاح الضرر في العمود الفقري بعد إصابة خطيرة.

يسمى TTK21، ويمكنه تحفيز الإصلاح في المحاور التي لا تتمتع بقدرات لتجديد نفسها، وهى تفتح الباب لاستعادة وظيفة الحركة، مضيفين، أن الفئران التي تم اختبار الجزيء عليها لم تستعيد القدرة على المشي، على الرغم من أن هذا مجرد بداية لعلاج الشلل.

وقالت الصحيفة، لقد أظهر الجزيء سابقًا نجاحًا في شفاء محاور العمود الفقري عند تطبيقه بعد إصابة خطيرة في العمود الفقري.

توصل العلماء إلى طريقة لإصلاح الألياف التالفة في العمود الفقري التي لا تصلح نفسها بعد إصابة كبيرة في خطوة كبيرة نحو عكس بعض أشكال الشلل.

تمكن فريق من إمبريال كوليدج لندن في إنجلترا من تحفيز تجديد الألياف المحورية في العمود الفقري للفئران بعد 3 أشهر من تعرضها لإصابة مدمرة في العمود الفقري تركتها غير قادرة على المشي، هذه الألياف ليس لها خصائص تجديد وإرادة

في حين أن الفئران لم تستعيد قدرتها على المشي، فهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها الأطباء من إصلاح هذه الألياف في العمود الفقري، وفتح الباب لمزيد من البحث لإصلاح الضرر الناجم عن إصابة الحبل الشوكي (SCI).

ما يقدر بنحو 300000 أمريكي يعانون من اصابات النخاع الشوكي ، مع تسجيل حوالي 18000 حالة كل عام. في حين أن العلاج الطبيعي وأشكال العلاج الأخرى يمكن أن تساعد الشخص على استعادة بعض الوظائف ببطء ، إلا أنه لا توجد طرق موثوقة لإصلاح العمود الفقري التالف وعلاج الشلل المرتبط بإصابات النخاع الشوكي.

في دراسة نُشرت في مجلة PLOS ، اختبر الباحثون ما إذا كان الجزيء TTK21 يمكن استخدامه لتنشيط تجديد محور عصبي في الفئران التي تعاني من اصابات النخاع الشوكي.

في دراسات سابقة، وجد الباحثون أن الجزيء سيكون على مستوى المهمة إذا تم تطبيقه بعد الإصابة بفترة وجيزة، لكن لا توجد بيانات موجودة حول ما إذا كان سيكون فعالاً لإصابات النخاع الشوكي المزمنة.

تم علاج كل من الفئران لمدة عشرة أسابيع، نصفها باستخدام TTK21 والآخرون بعلاج تحكم، بعد الانتهاء من العلاج، وجد الباحثون أن محاور جديدة تنبت في النخاع الشوكي، حيث إن المحاور عبارة عن ألياف مسؤولة عن نقل الإشارات والنبضات بين الخلايا العصبية.



ثورة لعلاج الشلل

وقالت الصحيفة، إنه عند تعرض الجسم للتلف، لم يعد بإمكانه إرسال إشارات من الدماغ عبر الجهاز العصبي، مما يجعل الوظائف الحركية مستحيلة، فهي لا تصلح نفسها عند تعرضها للتلف، مما يجعل إصابة الجهاز العصبي - وتحديداً النخاع الشوكي حيث ترتبط العديد من الأعصاب بالدماغ - دائمة ومدمرة، الباحثون يأملون في أن تكون TTK21 بمثابة قاعدة لعلاج الشلل في المستقبل.

يوضح هذا العمل أن عقارًا يسمى TTK21 يتم تناوله بشكل منتظم مرة واحدة في الأسبوع بعد إصابة الحبل الشوكي المزمن (SCI) في الحيوانات يمكن أن يعزز إعادة نمو الخلايا العصبية وزيادة نقاط الاشتباك العصبي اللازمة لانتقال الخلايا العصبية.

قال سيمون دي جيوفاني Simone Di Giovanni ، الباحث الرئيسي من الكلية في بيان، إن هذا البحث مهم لأن إصابة الحبل الشوكي المزمنة هي حالة بدون علاج حيث تفشل إعادة نمو الخلايا العصبية وإصلاحها، مضيفا، نحن الآن نستكشف الجمع بين هذا الدواء والاستراتيجيات التي تسد فجوة الحبل الشوكي مثل المواد الحيوية كطرق ممكنة لتحسين الإعاقة لدى مرضى اصابات النخاع الشوكي."

وقال، إن إصابات العمود الفقري مدمرة وأكثر تكرارا مما قد يعتقد البعض، مضيفا، هناك حوالي 300 ألف أمريكي يعيشون حاليًا مع إصابة في العمود الفقري، حوالي 17000 آخرين سيعانون من إصابة كل عام، الغالبية العظمى من الحالات، 80%، بين الذكور، في 20% من الحالات، يعاني المصاب من الشلل النصفي الكامل - حيث يفقد الحركة تمامًا.

حاليا، لا توجد أدوية لعلاج اصابات النخاع الشوكي، وبدلا من ذلك يخضع المرضى لسنوات من العلاج الطبيعي إذا كانوا يأملون في الشفاء.