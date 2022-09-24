شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات الإصابة بالخرف.. تقلب المزاج أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف من الأمراض التي تعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، ويعاني منه نحو 55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ووفقًا للتقرير المنشور عبر “ذي صن” سنتعرف علي أبرز علامات الإصابة بالخرف، ومنها:

- ذاكرة قصيرة المدىتعد من العلامات المبكرة للخرف، وتعد واحدة من العلامات الأكثر شيوعا، فيصبح الشخص قائم بوضع العناصر الأساسية في الحياة اليومية في غير مكانها، مثل المفاتيح أو نسيان ما تناولته على الإفطار في الصباح. -تقلبات المزاجيتعرض الأشخاص المصابون بالخرف تقلبات شديدة في المزاج، فيشعرون بالعصبية، والتوتر وأيضا اللامبالاة التي تعد أحد التغييرات التي يجب البحث عنها. - فقدان الاهتمامتعد من العلامات المبكرة للخرف فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية والهوايات التي كان يقوم بها الشخص ويستكتع بالقيام بها، وقد يرجع السبب في هذا أن الخرف يؤثر على الفكر والذاكرة وبالتالي قد لا يفكر الفرد في المشاركة في الهواية. - قلة التركيزالشعور بالارتباك هو علامة مبكرة أخرى على الإصابة بالخرف، وقد تكون قلة التركيز والشعور بالضيق علامة على الشيخوخة. - قرارات متهورةتصبح تصرفات أو أفعال غير معتادة وخارجة عن طبيعتك، محتملا للقلق لمن يعانون من الخرف.