شكرا لقرائتكم خبر عن رائحة الفم الكريهة.. أطعمة تساعد على إزالة الرائحة وتحسين صحة أسنانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة أسنانك تحت المراقبة أمر بالغ الأهمية لأنه إذا لم تفعل ذلك ، فقد يؤدي ذلك إلى تسوس الأسنان والعديد من المشاكل الأخرى، لذلك ، من المهم أن تحافظ على صحة فمك وتعتني بها.

في بعض الأحيان، ولأسباب معينة ، قد يكون لديك رائحة فم كريهة وقد يكون ذلك بسبب الطعام الذي تتناوله أو حتى بسبب نوع من العدوى في الفم.

وفقا لموقع " healthline" من الضروري معرفة السبب الجذري للمشكلة حتى تتمكن من علاج الحالة بشكل أفضل، ومع ذلك ، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على إزالة رائحة الفم الكريهة .

ألقى نظرة هنا على الطعام الذي يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

الشاي الأخضر:

يحتوي هذا الشاي على كميات عالية من مضادات الأكسدة المعروفة باسم مادة البوليفينول الموجودة فيها تساعد على تقليل رائحة الفم الكريهة، ومع ذلك ، فهي تحتوي أيضًا على مادة الكافيين ، ومن الأفضل أن تستهلكها بكميات محدودة.

الزنجبيل:

يحتوي على مواد تساعد على تقليل رائحة الفم الكريهة، فقط امزج الزنجبيل المسحوق وعصير الليمون والماء الدافئ وسيساعد ذلك في التخلص من رائحة الفم الكريهة، علاوة على ذلك ، جرب استخدام الزنجبيل الطازج بدلاً من الزنجبيل المعالج.

الحمضيات:

يساعد فيتامين سي الموجود في هذه الفاكهة على إزالة الرائحة الكريهة من الفم كما يمنع مشاكل الأسنان الأخرى.

الزبادي:

يساعد منتج الألبان هذا على تقليل رائحة الفم الكريهة، فهو غني بفيتامين د الذي يقلل من الجراثيم في الجسم ويمكن أن يساعد في النهاية على تقليل رائحة الفم الكريهة.

الشوكولاتة الداكنة:

هذا مخالف للمفهوم الشائع لكن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في الواقع على تقليل رائحة الفم الكريهة، حيث تساعد على إزالة الجراثيم ومنع تراكم اللويحات التي قد تكون سببًا لرائحة الفم الكريهة.