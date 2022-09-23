شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يجب أن يعرفه مرضى السكري عن لقاحات COVID-19؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه مرضى السكري الكثير من المخاطر و المعاناة من مرض COVID-19، و هذا يعني أنه يجب عليهم التفكير في الحصول على لقاح COVID-19 والطلقات المعززة، وحتى الان لم يتم الإبلاغ عن تقلبات السكر في الدم طويلة الأمد اوالآثار الجانبية المرتبطة بمرض السكري على نطاق واسع من قبل الأشخاص الذين يتلقون لقاح COVID-19 ، وفقا لما نشره موقع healthline
ومع ذلك ، فإن بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول (T1D) ومرض السكري من النوع 2 (T2D) قد تعرضوا لارتفاع قصير في نسبة السكر في الدم بعد تلقي إحدى الجرعات.هل يمكن لمرضى السكري الحصول على جرعة معززة؟
وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن معززات COVID-19 هي لقطات تعزز أو تستعيد الحماية ضد COVID-19، و قد تنخفض الحماية بمرور الوقت منذ جرعات اللقاح الأولى والثانية.الجرعات المعززة ومرض السكري
يشجع الخبراء الأشخاص التالية أسماؤهم على الحصول على جرعة معززة، ويجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 5 سنوات فما فوق على جرعة معززة واحدة بعد إكمال سلسلة التطعيم الأولية.
والأشخاص المؤهلون للحصول على جرعة معززة ثانية هم البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق ، وكذلك الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا فما فوق الذين يتم أخذهم في الاعتبارنقص المناعة بشكل معتدل أو (على سبيل المثال ، متلقي علاج السرطان ، متلقي زرع الأعضاء).
وقد يعتمد توقيت كل جرعة معززة على تفاصيل كل شخص ، بما في ذلك العمر وما إذا كان يعاني من نقص المناعة.