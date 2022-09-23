شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يجب أن يعرفه مرضى السكري عن لقاحات COVID-19؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مرضى السكري الكثير من المخاطر و المعاناة من مرض COVID-19، و هذا يعني أنه يجب عليهم التفكير في الحصول على لقاح COVID-19 والطلقات المعززة، وحتى الان لم يتم الإبلاغ عن تقلبات السكر في الدم طويلة الأمد اوالآثار الجانبية المرتبطة بمرض السكري على نطاق واسع من قبل الأشخاص الذين يتلقون لقاح COVID-19 ، وفقا لما نشره موقع healthline

ومع ذلك ، فإن بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول (T1D) ومرض السكري من النوع 2 (T2D) قد تعرضوا لارتفاع قصير في نسبة السكر في الدم بعد تلقي إحدى الجرعات.

هل يمكن لمرضى السكري الحصول على جرعة معززة؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن معززات COVID-19 هي لقطات تعزز أو تستعيد الحماية ضد COVID-19، و قد تنخفض الحماية بمرور الوقت منذ جرعات اللقاح الأولى والثانية.

الجرعات المعززة ومرض السكري

يشجع الخبراء الأشخاص التالية أسماؤهم على الحصول على جرعة معززة، ويجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 5 سنوات فما فوق على جرعة معززة واحدة بعد إكمال سلسلة التطعيم الأولية.

والأشخاص المؤهلون للحصول على جرعة معززة ثانية هم البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق ، وكذلك الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا فما فوق الذين يتم أخذهم في الاعتبارنقص المناعة بشكل معتدل أو (على سبيل المثال ، متلقي علاج السرطان ، متلقي زرع الأعضاء).

وقد يعتمد توقيت كل جرعة معززة على تفاصيل كل شخص ، بما في ذلك العمر وما إذا كان يعاني من نقص المناعة.