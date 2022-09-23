شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد حالات يجب استبعاد الحليب من نظامك الغذائي؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة “ Gazeta.Ru”، تقرير بعنوان متي يجب استبعاد الحليب من النظام الغذائي اليومي الخاص بك؟.. ومن هناك نبدأ في الشعور بالاستغراب لأننا أول مرة نسمع أن هناك بعض الحالات التي ينصح باستبعاد الحليب من يومينا خلالها.

وحول ذلك أكدت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية، أنه في بعض الحالات ينصح باستبعاد الحليب من نظامك الغذائي، وهي عندما يصاب الشخص بالإنتفاخ الشديد في المعدة، لافتا إلى أن الحليب غير مفيد للبالغين ولا مضر، ولذا يمكنك الاستغناء عنه إذا كنت تتعرض للإصابة بالانتفاخ الشديد.

وأضافت خبيرة التغذية، أن البنكرياس يقوم بإفراز إنزيم اللاكتاز أو كما هو متعارف عليه، اللاكتوز أي سكر الحليب، يتسبب في زيادة امتصاص اللاكتلوز والجلاكتوز، فيتم امتصاصهما في الأمعاء دون أي عواقب سلبية تقع علي الجسم، ولكن هناك بعض الأشخاص يعانون مع التقدم في العمر من ضعف نشاط إنزيم اللاكتاز، وأحيانا يفقدونه تماما، ولذا يتعرضون للإصابة بالانتفاخ عند تناولهم للحليب.

ولذا يمكنك في هذه الحالة استبدال الحليب بالحليب الخالي من اللاكتوز، أو استبعاد الحليب نهائيا من النظام الغذائي، ويكن في علمك أنه لا توجد اي أضرار لعدم تناول الحليب إذا كان رد فعل الجسم طبيعيا.

وأشارت خبيرة التغذية، أن جميع الآراء السائدة التي تنصح البالغين بعدم شرب الحليب لا أساس لها، لأن الحليب منتج جيد يحتوي على كربوهيدرات ودهون صحية سهلة الامتصاص وبروتين، التي تعتبر مثالية وآمنة للجسم البالغ، ولكن إذا كان الشخص يعاني من أي عواقب سلبية من شرب الحليب، يمكنه الاستغناء عنه.