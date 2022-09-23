شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب "أنفلونزا المعدة" وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما تحدث أنفلونزا المعدة (المعروفة أيضًا باسم التهاب المعدة والأمعاء ) بسبب أي عدد من الفيروسات المختلفة التي يمكنها مهاجمة جهازك الهضمي، و لا يسببه فيروس الأنفلونزا الذي يصيبك بالأنفلونزا الموسمية، وفى كثير من الأحيان ، يمكن أن تسببها البكتيريا ، وعادةً بسبب المياه الملوثة أو الطعام الذي تم تحضيره بشكل غير كافٍ أو في بيئة غير صحية، وفقا لما نشره موقع healthline

إذا كنت تعلم أن أنفلونزا المعدة منتشرة ، فاتخذ احتياطات إضافية، و تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين إذا أمكن واغسل يديك بشكل متكرر.

وتتضمن بعض الطرق الأساسية لتجنب الإصابة بأنفلونزا المعدة غسل يديك بانتظام والحصول على قسط كبير من الراحة.

فيما يلي طرق إضافية للوقاية:

استخدم غسالة الأطباق بدلاً من غسل الأطباق يدويًا عندما يكون ذلك ممكنًا.

استخدم الماء والصابون بدلًا من معقم اليدين.

عزل فرد مريض من الأسرة، و حاول أن تقصرهم على حمام واحد ، واطلب من باقي أفراد الأسرة استخدام حمام آخر.

امسح مقابض عربة التسوق.

قم بتنظيف أسطح العمل والأسطح باستخدام رذاذ مطهر

هل انفلونزا المعدة معدية؟

عادة ما يسبب الفيروس أنفلونزا المعدة، و تظهر الأعراض بعد يوم إلى ثلاثة أيام من التعرض ، لذا فأنت مُعدٍ قبل أن تبدأ في ظهور الأعراض.

وحتى بعد التعافي من الأعراض ، يمكنك البقاء معديًا لمدة تصل إلى أسبوعين. يمكن أن يظل الأطفال معديين لفترة أطول بعد ذلك، ولتقليل خطر نقله إلى الآخرين ، لا تذهب إلى العمل أو المدرسة مع الأعراض، و إذا كنت تعاني من الحمى ، فانتظر حتى تختفي لمدة 24 ساعة قبل العودة إلى روتينك.

طريقة الشفاء

في حين أن أنفلونزا المعدة ليست بالتأكيد تجربة ممتعة ، إلا أن معظم الناس يتعافون تمامًا دون أي مضاعفات، و يمكن أن يكون الحفاظ على رطوبة الجسم طوال فترة المرض التحدي الأكبر، وليس هناك الكثير لتفعله لعلاج أنفلونزا المعدة باستثناء الانتظار واستخدام العلاجات.