حيل طبيعية لتخفيف حساسية  الخريف

بيروت - نادين محمد - تظهر الأبحاث أن موسم الحساسية سيبدأ مبكرًا هذا العام ويستمر لفترة أطول مقارنة بكل عام.

إذا كنتِ من هؤلاء الذين يعانون من الحساسية الموسمية و التي تشتد في الخريف و الشتاء، عليكِ اتخاذ مزيد من الحظر هذا الموسم، ليس عن طريق تناول جرعات من الأدوية، بينما من خلال بعض الخطوات البسيطة التي من شأنها السيطرة على الحساسية حتى قبل ظهورها.

1- بخاخات ملح البحر الميت

بخاخات الأنف التي تصرف بدون وصفة طبية لها جانب سلبي كبير: بعد خمسة أيام من الاستخدام ، يمكن أن تؤدي إلى الاحتقان.. بدلا من ذلك ، جربي ملح البحر الميت. وجدت الأبحاث أن بخاخات الممرات الأنفية بالمعادن القديمة يزيل المخاط والمواد المثيرة للحساسية التي تؤدي إلى استجابة الهيستامين ، مما يقلل من الانسداد بنسبة 64 في المائة.

اسكبي كوبًا من الماء المقطر ونصف ملعقة صغيرة من أملاح البحر الميت في وعاء واغسلي الجيوب الأنفية مرتين يوميًا. نصيحة: تساعد إضافة قطرة من زيت إكليل الجبل على فتح ممرات الأنف.

2- استنشاق البخار:

عندما تتنفسي الهواء الرطب ، يمكن أن يخفف ذلك من الشعور بالتهيج الناجم عن انسداد الممر الأنفي كما يساعد في تخفيف المخاط في الجيوب الأنفية. من ثم تتنفسي على نحو أفضل.

لتجربة هذه الطريقة، كل ما عليكِ فعله هو وضع 3 قطرات من الأوكالبتوس في وعاء به 500 مل من الماء المغلي ، واستنشاق البخار لمدة 5 دقائق تقريبًا. يمكنكِ وضع منشفة فوق رأسكِ والوعاء لحبس البخار

3- الترطيب

يساعد الماء في تقليل الإصابة بالحساسية .عليكِ تناول السوائل بشكل كافٍ عن طريق شرب الماء، أو المشروبات الساخنة، مثل النعناع.



4- خل التفاح

يُخلط خل التفاح بالماء، ثم يمكنكِ تناوله كمشروب، أو استخدامه كغرغرة.

كرري نفس الوصفة مرتين في اليوم.

الفيتامينات والمعادن الموجودة في خل التفاح تقلل من أعراض الحساسية، كما يزيل المخاط الزائد المسبب لانسداد الأنف. خل التفاح أيضاً له خصائص مضادة للجراثيم والفطريات لعلاج العدوى المسببة للزكام.

المصدر : woman's world

ملاحظة من "الجميلة " يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه الوصفات .

اقرئي أيضا : علاج حساسية الصدرية نهائياً بالأعشاب