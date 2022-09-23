فوائد القثاء للجسم ولجمالك تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - فوائد القثاء عديدة في الكثير من الدول، تعرف باسم الفقوس، وهو نبات لونه أخضر يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، القثاء يتراوح لونه من الأخضر الغامق إلى الأخضر الفاتح. إليك فوائد القثاء.

فوائد القثاء:

1. منخفض السعرات الحرارية

فوائد القثاء عديدة فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة.

ويحتوي نبات القثاء على نسبة عالية من الماء وكمية من الألياف، وكذلك بعض الفيتامينات والمعادن .

2. غني بمضادات الأكسدة

نبات القثاء غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة بما في ذلك الفلافونويد، والتي تمنع تراكم الجذور الحرة الضارة، وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

3. يعزز الترطيب

الماء ضروري لوظيفة جسمك، حيث يلعب العديد من الأدوار المهمة ويتكون القثاء من حوالي 96٪ ماء، مما قد يزيد من الترطيب ويساعدك على تلبية احتياجاتك اليومية من السوائل.

4. يساعد في تخسيس الوزن

منخفض السعرات الحرارية وغني بالماء ويمكن استخدامه كإضافات منخفضة السعرات الحرارية للعديد من الأطباق. كل هذه الأشياء قد تساعد في إنقاص الوزن.

5. يخفض نسبة السكر في الدم

فوائد القثاء تخفيض نسبة السكر في الدم ومنع المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث.

6. يعزز الانتظام

قد يساعد تناول القثاء في دعم حركات الأمعاء المنتظمة وهو غني بالمياه ويعزز الترطيب. يمكن أن يحسن الحفاظ على رطوبة الجسم من تناسق البراز ويمنع الإمساك ويساعد في الحفاظ على انتظامه.



7. يدخل في نظامك الغذائي

يمكن أن يؤكل القثاء طازج أو مخلل. يمكن الاستمتاع به كوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية أو استخدامه لإضافة نكهة في مجموعة متنوعة من الأطباق.

8. يزيد من الرغبة الجنسية

نبات القثاء غني بفيتامين C والمنجنيز ويعمل على زيادة كل من طاقتك ودوافعك الجنسية، يمكن لفيتامين ج أن يزيد الدورة الدموية وتدفق الدم، مما يساعد الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب.

يحتوي نبات القثاء على مركب يسمى L-citrulline يقوم بتحسين أعراض ضعف الانتصاب لدى بعض الرجال. كما أنه غني بفيتامين أ، وهو أمر مهم لجهاز المناعة وكذلك لإنتاج هرمون التستوستيرون.

9. يجعل بشرتك متوهجة

على غرار فوائد وضع النبات على عينيك فهو يعمل على ترطيب بشرتك بمضادات الأكسدة وجعلها تبدو أصغر سناً وأكثر نضارة. تشير بعض الأبحاث إلى أن نبات القثاء له خصائص تطهير يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للبشرة ، كما أنه مضاد مهدئ ومبرد لحروق الشمس في الصيف.

10. يمكنه تنظيم عملية الهضم

الحفاظ على رطوبة الجسم والمساعدة في انتظام أمعائك بالإضافة إلى ذلك، فإن كل محتوى الألياف الموجود في القثاء يزيد من حجم حركات الأمعاء ويحافظ على انتظامها.

المصدر : موقع هيلث لاين

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