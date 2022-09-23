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القاهرة - سامية سيد - تدعم العديد من الدراسات النظرية القائلة بأن شرب الماء مفيد لفقدان الوزن، و يعتبر الماء أيضًا مفتاحًا للعديد من العوامل التي تلعب دورًا في إنقاص الوزن ، بما في ذلك الهضم ووظيفة العضلات، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday

فيما يلي 6 أسباب تجعل الماء يساعد في إنقاص الوزن.

1 - الماء مثبط طبيعي للشهية.

عندما تشعر المعدة بأنها ممتلئة ، فإنها ترسل إشارات إلى الدماغ للتوقف عن الأكل، ويمكن أن يساعد الماء على شغل حيز في المعدة ، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء وتقليل الجوع، وقد يعتقد الشخص أيضًا أنه جائع عندما يكون عطشانًا بالفعل، و يمكن أن يساعد شرب كوب من الماء قبل تناول شيء ما على الحد من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية.

2 - الماء يزيد من حرق السعرات الحرارية.

تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب الماء يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية ، وقد يزيد الماء أيضًا مؤقتًا من إنفاق الجسم على الطاقة أثناء الراحة ، أو عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها أثناء الراحة، وقد يؤدي شرب الماء البارد إلى تعزيز فوائد الماء في حرق السعرات الحرارية ، لأن الجسم ينفق الطاقة ، أو السعرات الحرارية ، عن طريق تسخين الماء للهضم.

3 - الماء يساعد على إزالة الفضلات من الجسم.

عندما يصاب الجسم بالجفاف ، لا يمكنه إزالة الفضلات بشكل صحيح مثل البول أو البراز، ويساعد الماء الكلى على تصفية السموم والفضلات بينما يحتفظ العضو بالمغذيات الأساسية والشوارد، وعندما يصاب الجسم بالجفاف ، تحتفظ الكلى بالسوائل، ويمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى براز صلب أو متكتل وإمساك ، و يحافظ الماء على حركة النفايات عن طريق تليين البراز المتصلب أو تليينه، كما يساعد الماء الجسم على التعافي من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال وعسر الهضم .

4 - شرب الماء يمكن أن يقلل من إجمالي السعرات الحرارية السائلة.

الماء بديل خال من السعرات الحرارية لمشروبات الطاقة أو العصير، ومن السهل تراكم السعرات الحرارية السائلة عن طريق شرب الصودا أو العصير أو القهوة أو الشاي المحلى، ويتجاهل معظم الناس أيضًا عدد السعرات الحرارية التي يستهلكونها في المشروبات الرياضية ، وقد يكون لاستبدال بعض المشروبات عالية السعرات الحرارية يوميًا بالماء أو غيره من المشروبات الخالية من السعرات الحرارية ، مثل شاي الأعشاب ، فوائد طويلة الأمد لفقدان الوزن.

5 - الماء ضروري لحرق الدهون.

بدون الماء ، لا يستطيع الجسم استقلاب الدهون أو الكربوهيدرات المخزنة بشكل صحيح، وتسمى عملية التمثيل الغذائي للدهون تحلل الدهون.

6 - الماء يساعد في تمارين انقاص الوزن

تعتبر التمارين من أهم مكونات أي خطة لخسارة الوزن، ويساعد الماء العضلات والأنسجة الضامة والمفاصل على التحرك بشكل صحيح، كما أنه يساعد الرئتين والقلب والأعضاء الأخرى على العمل بفعالية لأنها تزيد من نشاطها أثناء التمرين، ويقلل شرب الماء من مخاطر الأشياء التي يمكن أن تعيق ممارسة التمارين الرياضية الجيدة ، مثل تقلصات العضلات والتعب .