شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أشياء يجب تجنبها عند ظهور أعراض الصدفية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تظهر أعراض الصدفية وتختفي، مثل البقع الحاكة في الجلد والأظافر السميكة، ومع ذلك، هناك مسببات شائعة قد يرغب الأشخاص المصابون بالصدفية في تجنبها فقط في حالة حدوثها، وفقا لما نشره موقع healthline

1. الأطعمة

لا يوجد نظام غذائي محدد للصدفية ومع ذلك، قد يرغب الأشخاص المصابون بهذه الحالة في التفكير في تجنب ما يلي:

نباتات الباذنجان ، مثل الطماطم والباذنجان والبطاطا البيضاء

الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض

منتجات الألبان

المحار

لحم خنزير

لحم أحمر

الأطعمة الغنية بالسكر والأطعمة الدهنية

2. الكحول

البحث عن الكحول والصدفية محدود، ومع ذلك ، تشير الدراسات الحالية إلى أن الكحول يعمل كمحفز للصدفية عند كثير من الناس ، وخاصة النساء.

3. الشمس الزائدة

بالنسبة للأشخاص المصابين بالصدفية ، يمكن أن يؤدي الإفراط في التعرض لأشعة الشمس إلى انتشار المرض بشكل كبير، في حين أن كمية معتدلة من الشمس يمكن أن تخفف الأعراض لدى البعض ، فمن شبه المؤكد أن حروق الشمس يمكن أن تسبب تهيجًا.

4. الطقس البارد والجاف

يمكن أن يؤدي المناخ البارد والجاف أيضًا إلى تفاقم أعراض الصدفية. في هذا النوع من الطقس المرير والبارد ، يتم تجريد الجلد من الرطوبة. وحدات التدفئة تجعل الأمور أسوأ.

5. الإجهاد

غالبًا ما يسير الإجهاد والصدفية جنبًا إلى جنب، و تعتبر الحالة نفسها مصدرًا للتوتر لكثير من الأشخاص ، والتوتر هو سبب كبير لتفشي الصدفية، ومن المهم محاولة تقليل التوتر في حياتك قدر الإمكان، و أظهرت ممارسات اليوجا والتأمل نجاحًا كبيرًا في تخفيف التوتر المرتبط بالعديد من أنواع الألم.

6. السمنة

يمكن أن تزيد الإصابة بالسمنة من خطر الإصابة بالصدفية بالإضافة إلى تفاقم الأعراض.

7. التدخين

تجنب التدخين والتدخين السلبي إذا كنت مصابًا بالصدفية. يمكن أن يجعل التبغ أعراضك أكثر حدة. يمكن أن يتفاعل النيكوتين مع دواء الصدفية أيضًا.

8. بعض الأدوية

تتداخل بعض الأدوية مع استجابة المناعة الذاتية لجسمك ويمكن أن تسبب نوبة صدفية شديدة. وتشمل هذه:

حاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) ، والتي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم

حبوب منع الملاريا

الليثيوم

مضاد للفيروسات ألفا ، والذي يستخدم لعلاج التهاب الكبد سي

9. العدوى

بعض أنواع العدوى الشائعة مثل التهاب الحلق العقدي ( التهاب البلعوم العقدي ) ، والقلاع ( المبيضات البيضاء ) ، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي يمكن أن تؤدي إلى تفشي الصدفية.

10. الخدوش والعضات وإصابات الجلد

إذا تعرضت لدغة حشرة أو جرح أو كشط ، أو تعرضت لأي نوع من إصابات الجلد ، فقد تلاحظ آفات صدفية جديدة بالقرب من المنطقة المصابة. يمكن أن تحدث هذه الأنواع من الإصابات أثناء الأنشطة اليومية ، مثل الحلاقة أو العناية بالحديقة.