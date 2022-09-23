شكرا لقرائتكم خبر عن للآباء.. العلامات الخفية للاكتئاب لدى الأطفال وكيفية العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمر الأطفال بعدة مراحل أثناء نموهم، قد يكون من الصعب التمييز بين سلوك الطفل الذي هو مجرد علامة على النضج والسلوك الأكثر أهمية بسبب التغيرات المزاجية المتكررة والانفجارات العاطفية التي تصاحب الطفولة، على عكس "الكآبة" والمشاعر والعواطف اليومية التي يمر بها الأطفال عندما يكبرون ، يختلف اكتئاب الطفولة، وفى السطور القادمة سنوضح كيفية التعامل مع الاكتئاب عند الأطفال، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

ما الذي يسبب الاكتئاب؟

قد يساهم عدد من العوامل في اكتئاب الطفولة، لا يمكن لهذه المحددات وحدها أن تفسر مرض الحالة المزاجية بشكل كامل ، ولكن لا يزال من الممكن أن يكون لها تأثير على بعض هؤلاء:

- الاستعداد الوراثي

- عدم انتظام الغدد الصماء (انخفاض في مستويات هرمون الغدة الدرقية وارتفاع مستويات الكورتيزول)

- اختلالات كيميائية عصبية (السيروتونين والنورادرينالين)

- التعرض للإجهاد المزمن أو الخسارة الحادة التي تؤدي إلى ضعف وظائف الجهاز المناعي وأعراض الاكتئاب

- اضطراب دورة النوم والاستيقاظ

- قلة التعرض لضوء النهار مما يؤدي إلى زيادة إفراز الميلاتونين مما يؤدي إلى السبات مثل السمات (التعب والنوم المفرط والشهية)

- التعرض لمشاكل عائلية في مرحلة الطفولة المبكرة مثل الخلاف بين الوالدين والطلاق وسوء المعاملة وتعاطي الوالدين للمواد المخدرة

ما هي علامات الاكتئاب عند الاطفال؟

قد لا يعرف الأطفال كيفية نقل مشاعرهم إليك أو قد لا يرغبون في ذلك، قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان طفلك يمر بمرحلة انتقالية أو إذا كان هناك شيء أكثر خطورة لأن السلوكيات النموذجية تتغير مع نمو الأطفال، أن تكون قادرًا على التعرف على الاكتئاب لدى طفلك هي الخطوة الأولى لمساعدته على التغلب عليه.

1. على المستوى العاطفي ، تصادف أن يكون القلق والعدوان هي السمات الرئيسية ، مع عدم بروز الحزن وعدم القدرة على تجربة المتعة.

2. على المستوى السلوكي ، قد يُظهر الأطفال نشاطًا منخفضًا وبطئًا أو نشاطًا متزايدًا ولكن غير فعال ، ويظلون منعزلين ، وصعوبة الانخراط في الأنشطة التي من شأنها أن تجلب لهم إحساسًا بالإنجاز أو الترابط.

3. على المستوى الجسدي ، قد يظهر على الأطفال فقدان للطاقة ، واضطراب في النوم والشهية ، ونقص في الوزن ، وآلام متكررة في الجسم.

4. على مستوى العلاقات الشخصية ، قد يعاني الأطفال من الشعور بالوحدة والعجز والانسحاب الاجتماعي.

ما الذي يمكن للوالدين فعله لمساعدة الأطفال الصغار الذين يعانون من الاكتئاب؟

- من خلال تشجيع الطفل على الانخراط في أنشطة الاسترخاء مثل الاستماع إلى موسيقى الآلات .

- تشجيع الطفل من خلال تحديد نقاط قوته وتعزيزها

- مساعدة الطفل على اتباع نظام غذائي صحي يشمل الفاكهة والتمر والبيض والحليب والمكسرات مما يساعد في تحسين نشاط المخ.

- إبلاغ الطفل بالحاجة إلى النوم الجيد

كن دائمًا متيقظًا للإشارات التي تشير إلى أن طفلك قد يكون مصابًا بالاكتئاب لأن اكتئاب الطفولة يمكن أن يكون له تأثير كبير على نمو الطفل، ناقش مع طفلك مشاعره ، ولكن تأكد من القيام بذلك مع الاستمرار في التشجيع والتفهم.