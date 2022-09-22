شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب الثدى.. ونصائح للمرضعات لصحة الأم والطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الثدي هو التهاب يصيب أنسجته والذي ينطوي أحيانًا على الإصابة بعدوى، وينتج عن هذا الالتهاب ألم في الثدي وتورم واحمرار قد تصاب المرأة أيضًا بالحمى والقشعريرة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فى أغلب الأحيان، يصيب التهاب الثدي السيداتِ المرضعات ولكن، يمكن أن يصيب التهاب الثدي السيدات غير المرضعات وكذلك الرجال.

يمكن أن يتسبب التهاب الثدي الإرضاعي في الشعور بالإنهاك، الأمر الذي يتسبب في صعوبة الاعتناء بالرضيع في بعض الأحيان، يتسبب التهاب الثدي في فطام الأم لرضيعها قبل أن تنوي ذلك فعليا ، ولكن الاستمرار في الرضاعة، حتى أثناء تناول المضاد الحيوي لعلاج هذا الالتهاب، أفضل لكِ ولطفلكِ.

قد تظهر علامات وأعراض التهاب الثدي بشكلٍ مفاجئ وقد تتضمن:

-تورم الثدي

-زيادة سمك نسيج الثدي، أو كتلة بالثدي

-إحساس بالألَم أو الحرقة باستمرارٍ أو أثناء الرضاعة

-احمرار الجلد عادة بنمطٍ على شكل إسفيني

-الشعور بالمرَض بصورةٍ عامة

-حمى بدرجة حرارة 38.3 درجة مئوية (101 درجة فهرنهايت) أو أكثر

الحليب المحتبس في الثدي هو السبب الرئيس لالتهاب الضرع وتشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

-انسداد إحدى القنوات اللبنية، إذا لم يفرغ الثدي بالكامل في الرضاعة، فإن اللبن يتجلط في القناة اللبنية يتسبب الانسداد في تدفق الحليب لأعلى، ويؤدي إلى عدوى الثدي.

-دخول البكتيريا إلى الثدي يمكن أن تدخل البكتيريا من سطح جلدك وفم الطفل إلى قنوات الحليب من خلال صَدْعٍ في جلد حلمتك أو من خلال فتحة قناة الحليب.





عوامل الخطر لالتهاب الثدى تشمل:

-نوبة سابقة من التهاب الثدى أثناء الرضاعة الطبيعية

-قرحة أو حلمات متشققة رغم أن التهاب الثدى يمكن أن يتطور دون كسر الجلد

-ارتداء حمالة ضيقة أو الضغط على صدرك عند استخدام حزام الأمان أو حمل حقيبة ثقيلة، مما قد يقيد تدفق الحليب

-سوء التغذية

-التدخين

يمكن أن يتسبب التهاب الثدي غير المعالَج بشكل مناسب أو بسبب قناة مسدودة في ظهور تجمع صديدي (خراج) في ثدييك وعادةً ما يستلزم الخراج تصريفًا جراحيًّا.

لاستعادة أفضل وضع للرضاعة الطبيعية لطفلك، وتجنب المضاعفات مثل التهاب الثدي، فكري بالحصول على رأي استشاري الرضاعة. يُمكن لاستشاري الرضاعة مساعدتك في تنفيذ خطوات والحصول على نصائح لتقنيات الرضاعة الطبيعية الصحيحة.

لتقليل فرص الإصابة بالتهاب الثدي، اتبعي الخطوات التالية:

-إخراج الحليب بالكامل من ثدييك أثناء الرضاعة الطبيعية.

-السماح لطفلك بإفراغ ثدي واحد بالكامل قبل الانتقال إلى الثدي الآخر أثناء الرضاعة.

-غيري الموضع المستخدم أثناء الرضاعة من مرة إلى أخرى.

-تأكدي من تشبث طفلك وصحة وضعه.

-إذا كنت تدخنين، فاطلبي من طبيبك مساعدتك في الإقلاع عن التدخين.