شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال السمن والزبدة بزيت الزيتون مفيد لصحة القلب والشرايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السبب الرئيسي للوفيات في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة هو أمراض القلب والأوعية الدموية، على الرغم من وجود العديد من العناصر التي تساهم في اضطرابات القلب والأوعية الدموية ، إلا أن النظام الغذائي له تأثير كبير عليها، يعتمد النظام الغذائي الحديث إلى حد كبير على زيوت الطعام، فهي لا تغذي الجسم بالطاقة فحسب ، بل تمنحه المغذيات الدقيقة الضرورية ، ثبت أن العديد من زيوت الطعام تفيد بشكل كبير صحة القلب والأوعية الدموية، مع وجود العديد من الخيارات المتاحة ، قد لا تزال في حيرة من أمرك بشأن أفضل الزيوت لصحة القلب ، أو ما إذا كانت الزبدة أفضل من الزيت ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

يسبب مشاكل القلب:

يجب تجنب الدهون المتحولة والدهون المشبعة من أصل حيواني ، بما في ذلك الزبدة والسمن والزيوت الاستوائية (النخيل وجوز الهند) تمامًا لأن هذه الزيوت تزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية.

هل زيت الزيتون مفيد لصحة القلب؟

أشارت دراسة أمريكية حديثة إلى أن من الممارسات الصحية التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة القلب استبدال الزبدة بزيت الزيتون لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومع ذلك ، لا ينصح باستخدام زيت الزيتون (البكر الممتاز) للقلي العميق، والسبب وراء ذلك هو أن ارتفاع درجة حرارة هذه الزيوت يمكن أن يجعلها تفقد قيمتها الغذائية وتنتج منتجات ثانوية ضارة مثل البيروكسيدات والألدهيدات.

بدلاً من زيت الزيتون ، يمكنك استخدام زيوت عباد الشمس والخردل وجوز الهند للقلي العميق لأنها تتمتع بقدرة جيدة على التحمل للحرارة، على الرغم من أن زيت عباد الشمس مصدر جيد للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFA) والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFA) ، لا ينصح باستخدامه لمرضى السكري، من المعروف أن كمية الجلوكوز في الدم ترتفع نتيجة لذلك.

أخطاء شائعة يجب تجنبها لصحة القلب:

من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس أثناء الطهي أنهم يجهلون الزيوت التي لا يجب استخدامها في درجات حرارة عالية، يعزز ارتفاع درجة حرارة الزيت الأكسدة التي تطلق المواد المسرطنة، أي تغيير يحدث في لون الزيت هو مؤشر على تدهوره بسبب الحرارة الزائدة.

هناك ممارسة أخرى غير صحية وهي إعادة استخدام الزيت مرارًا وتكرارًا في الطهي، هذا يمكن أن يشكل الجذور الحرة مسببة للسرطان ، بل تؤدي أيضًا إلى تصلب الشرايين الذي يمكن أن يؤدي إلى انسداد الشرايين بسبب زيادة مستويات الكوليسترول السيئ.