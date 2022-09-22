شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لخل التفاح أن يعالج النقرس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ آلاف السنين تم استخدام الخل فى جميع أنحاء العالم لتذوق الأطعمة والحفاظ عليها، وشفاء الجروح، ومنع الالتهابات وتنظيف الأسطح وحتى علاج مرض السكرى، وفى الماضى كان الناس يروجون للخل باعتباره علاجًا لكل شىء حتى السرطان، واليوم يعتبر خل التفاح (ACV) من بين العديد من الأطعمة المعجزة التى ينشغل بها الإنترنت، وهناك الكثير من المعلومات التى تشير إلى أن خل التفاح يمكن أن يعالج النقرس وفقا لما نشره موقع healthline.

ويساعدك خل التفاح على إنقاص الوزن وتقليل الالتهاب ، ما يقلل من كمية حمض البوليك فى الدم، ومؤخرًا درس الباحثون آثار خل التفاح فى الفئران التى تتبع نظامًا غذائيًا عالى الدهون، ووجدوا أن الخل جعل الفئران تشعر بالشبع بسرعة أكبر، ما أدى إلى فقدان الوزن، وكشفت دراسة عام 2010، تابعت أكثر من 12000 رجل تتراوح أعمارهم بين 35 و57 لمدة سبع سنوات،أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لم يتغير وزنهم، فإن أولئك الذين فقدوا قدرًا كبيرًا من الوزن كانوا أكثر عرضة بنسبة أربعة أضعاف لانخفاض مستويات حمض البوليك لديهم.

ويمكن أن يؤثر النقرس وهو شكل معقد من التهاب المفاصل على أى شخص، ويحدث عندما يتراكم حمض اليوريك في الجسم ثم يتبلور في المفاصل، ويسبب نوبات مفاجئة من الألم الشديد والاحمرار والحنان في المفاصل المصابة، وغالبًا ما يؤثر النقرس على المفصل الموجود في قاعدة إصبع قدمك الكبير، وأثناء نوبة النقرس، وقد تشعر أن أصبع قدمك الكبير يحترق، ويمكن أن تصبح ساخنة ومنتفخة وناعمة.

ويمكن أن تساعد علاجات النقرس البديلة، مثل خل التفاح، في تقليل احتمالية حدوث هجمات مستقبلية دون إثقال كاهلك بآثار جانبية غير ضرورية.

فوائد خل التفاح

يحتوى خل التفاح على العديد من الفوائد العامة وتشمل ما يلى:

تشمل مكونات خل التفاح حمض الخليك والبوتاسيوم والفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية والأحماض العضوية الصحية الأخرى.

والخل هو مصدر غذائى لمادة البوليفينول، وهى من مضادات الأكسدة القوية، وقد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان لدى البشر.