شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختلف أعراض التهاب الكبد الوبائى سى عند الإناث مقارنة بالرجال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الكبد الوبائي سي هو عدوى فيروسية قاتلة يمكن أن تسبب تلفًا طويل الأمد للكبد، على الرغم من أن أعراض التهاب الكبد C متشابهة لدى النساء والرجال، إلا أن المرض يمكن أن يتطور بشكل مختلف عند الإناث، وتواجه النساء أيضًا تحديات فريدة، بما في ذلك خطر انتقال العدوى من الأم إلى الطفل أثناء الحمل، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

وبمجرد أن تكون المرأة في سنوات ما بعد الحيض، فإن الزيادة السنوية في خطر إصابتها بتليف الكبد وسرطان الكبد تشبه إلى حد ما نظرائها من الذكور، ومع ذلك تميل النساء إلى العيش لفترة أطول مع التهاب الكبد الوبائي سي (ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأخر ظهور المرض الشديد) ولديهن خطر أقل بكثير للوفاة مقارنة بالرجال.

وأفادت دراسة نشرت في مجلة التهاب الكبد الفيروسي أن معدلات الوفيات لمدة 15 عامًا من تليف الكبد المرتبط بفيروس التهاب الكبد الوبائي تتراوح بين 27% و 4% على التوالي لدى الرجال، وفي المقابل ، تقترب هذه المعدلات من 11% و 1% على التوالي لدى النساء. وبالمثل بعد 15 عامًا ، يموت حوالي 27% من الرجال المصابين بالتهاب الكبد C مقارنة بـ 15% فقط من النساء 14.

وإلى جانب الاختلافات فى التعبير عن المرض لدى النساء المصابات بالتهاب الكبد C ، هناك بعض الاعتبارات التى يجب على النساء التفكير فيها إذا تم تشخيصهن بالمرض، ويعد انتقال التهاب الكبد C من الأم إلى الطفل أثناء الحمل وسيلة انتقال أقل شيوعًا ، لكنه لا يزال يؤثر على ما بين 2٪ و 8٪ من الأمهات المصابات بفيروس التهاب الكبد C، يمكن أن تزيد بعض العوامل من الخطر ، بما في ذلك ارتفاع الحمل الفيروسي لفيروس التهاب الكبد C في وقت الولادة وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية الموجودة.